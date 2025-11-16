Мигрень — это серьезное заболевание, способное выбить человека из привычной жизни. Чаще всего она проявляется с аурой и сопровождается интенсивной головной болью. Что еще важно знать о мигрени, как ее распознать и кто находится в группе риска, рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Ирина Цой.

Мигрень — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются неврологи на амбулаторных приемах. Правильная диагностика этого состояния — сложный и ответственный процесс. Не стоит забывать, что верно установленный диагноз составляет 90% успеха в лечении.

Женщины страдают от мигрени в два раза чаще, чем мужчины, которые также знакомы с этой проблемой. Это связано с особенностями гормонального фона. Пик заболеваемости обычно наблюдается в возрасте около 30 лет. У 40% пациентов с мигренью заболевание протекает в тяжелой форме. Основой мигренозной боли считается нейрогенное воспаление и вторичное стойкое расширение сосудов. Также отмечается наследственная предрасположенность к мигрени.

Как установить диагноз?

Невролог, как правило, опирается на следующие основные критерии для диагностики «мигрени»:

Односторонняя боль (может менять сторону).

Пульсирующий характер боли.

Средняя или высокая интенсивность боли.

Усиление боли при физической активности (например, при беге, наклонах или подъеме по лестнице).

При появлении таких симптомов не стоит откладывать визит к врачу — лучше пройти обследование и начать лечение как можно скорее.

Что может спровоцировать мигрень?

К числу триггеров, способных вызвать мигрень, относятся:

пищевые факторы (голод, обезвоживание, алкоголь, пищевые добавки, шоколад, сыр, орехи, цитрусовые и т. д.);

гормональные изменения (менструация, беременность, климакс);

факторы окружающей среды (яркий свет, запахи, высота, изменения погоды, авиаперелеты);

физические нагрузки (физические упражнения, секс);

психогенные факторы (стресс, тревога, депрессия, усталость);

нарушения сна (недостаток или избыток сна).

Хроническая мигрень становится все более актуальной проблемой из-за роста заболеваемости среди трудоспособного населения и часто приводит к нетрудоспособности.

Основная задача невролога — предотвратить переход заболевания в хроническую форму, снижая частоту и интенсивность приступов. Современная медицина достигла значительных успехов в лечении мигрени, основываясь на научных данных о механизмах развития приступов.

Какие методы лечения существуют?

На протяжении многих лет, помимо традиционного подхода (прием триптанов и анальгетиков), активно применяется специфическая терапия мигрени с использованием моноклональных антител, воздействующих на CGRP-рецепторы. Исследования показали, что CGRP высвобождается во время мигренозного приступа, что подчеркивает важность этой терапии в профилактике приступов. Таким образом, моноклональные антитела стали полноценной альтернативой препаратам, используемым для профилактики мигрени.

Говоря о современных методах лечения хронической мигрени, нельзя не отметить эффективность терапии ботулиническим токсином типа А. Лечебные свойства этого препарата были открыты случайно более 20 лет назад. Пластический хирург Уильям Биндер, вводя инъекции в лоб и межбровную область для разглаживания морщин, заметил, что у женщин с мигренью наблюдается значительное улучшение состояния. Это открытие стало толчком для изучения механизмов действия ботулотоксина типа А. Проведено 10 крупных двойных плацебо-контролируемых исследований, по результатам которых в 2011 году было одобрено применение ботулотоксина типа А для лечения хронической мигрени с уровнем доказательности А. В настоящее время ботулинотерапия проводится по парадигме PREEMPT, основанной на клиническом исследовании, подтвердившем эффективность и безопасность применения ботулотоксина типа А в лечении хронической мигрени.

Существуют и немедикаментозные методы профилактики мигрени, такие как майндфулнесс-терапия, направленная на повышение осознанности и концентрации внимания пациента на текущих событиях, а также иглорефлексотерапия, когнитивно-поведенческая терапия и многие другие подходы.

Современные методы лечения и профилактики значительно улучшают качество жизни людей, страдающих от мигрени.