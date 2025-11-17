Baltijas balss logotype
Борода смягчает удары по лицу - исследование 0 130

Дом и сад
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Борода смягчает удары по лицу - исследование

Мы, вероятно, и так догадывались о том, что борода способна смягчать удары, но теперь благодаря исследователям из Университета Юта у нас есть подтверждение.

 

На самом деле, исследователи не подвергали бородачей ударам, а использовали муляж из костей, завернутый в овечью шкуру. Хотя овечья шерсть не является точной копией мужской бороды, авторы исследования утверждают, что образцы овечьего руна были выбраны так, чтобы объем волосяных мешочков, из которых растет волос, был примерно равен объему мешочков на лице. Таким образом, в определенной степени овечьи образцы можно считать аналогом бороды. Шерсть на шкурах оставляли в первозданном виде, подстригали или выщипывали. Кусок кости, обернутый в шкуру, помещали на специальную наковальню, и сверху на него падал тяжелый металлический поршень.

В статье, опубликованной в Integrative Organismal Biology, говорится, что наилучшим образом кость защищала неподстриженная «борода», то есть кожа с длинной шерстью — она поглощала на 30% больше энергии удара по сравнению с подстриженной «бородой» и полностью сбритой «бородой». Если машина наносила такой сильный удар, что раскалывала все бритые образцы и 95% подстриженных, то из по-настоящему «бородатых» образцов разрушалось лишь 45%. Это подтверждает, что шерсть действительно защищает кость, и, возможно, это справедливо не только для костяных муляжей в овечьей шкуре, но и для человеческой челюсти.

Существуют антропологические исследования, которые показывают, что наши скелеты и мышцы развивались в процессе эволюции для эффективной борьбы; также предполагается, что некоторые черты строения мужского лица возникли именно для смягчения травм в драках. В разных культурах и у различных народов борода часто воспринималась как положительный признак, символизирующий мужественность, доблесть и власть. Несмотря на то что люди в ходе эволюции почти избавились от волосяного покрова, у бороды могли быть причины для сохранения. Тем не менее, несмотря на серьезные эволюционно-культурные размышления, мы бы рекомендовали Шнобелевскому комитету обратить внимание на это исследование.

#наука #культура #травмы #борода
Оставить комментарий

