К примеру, минеральное питание в значительной степени определяет химический состав плодов, их рост и способность к длительному хранению. Многочисленные исследования показали, что избыток азота может оказать негативное влияние, так как приводит к снижению плотности плодов и ягод, ухудшению их окраски, а также снижению транспортабельности и устойчивости к механическим повреждениям.

Недостаток кальция в яблоках может вызвать различные нарушения, которые ведут к быстрому старению плодов, таким как горькая ямчатость и побурение мякоти.

Лежкость плодов также зависит от подвоя. Деревья, выращенные на слаборослых подвоях, начинают плодоношение раньше и дают более крупные плоды. Однако такие плоды созревают быстрее и хуже хранятся по сравнению с плодами, выращенными на сильнорослых подвоях. Для длительного хранения предпочтительнее использовать плоды средней величины: крупные плоды быстрее перезревают, а мелкие теряют влагу и увядают быстрее.