Что влияет на лежкость плодов? 0 112

Дом и сад
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что влияет на лежкость плодов?

Разные агрономические факторы оказывают влияние на качество и лежкость продукции.

 

К примеру, минеральное питание в значительной степени определяет химический состав плодов, их рост и способность к длительному хранению. Многочисленные исследования показали, что избыток азота может оказать негативное влияние, так как приводит к снижению плотности плодов и ягод, ухудшению их окраски, а также снижению транспортабельности и устойчивости к механическим повреждениям.

Недостаток кальция в яблоках может вызвать различные нарушения, которые ведут к быстрому старению плодов, таким как горькая ямчатость и побурение мякоти.

Лежкость плодов также зависит от подвоя. Деревья, выращенные на слаборослых подвоях, начинают плодоношение раньше и дают более крупные плоды. Однако такие плоды созревают быстрее и хуже хранятся по сравнению с плодами, выращенными на сильнорослых подвоях. Для длительного хранения предпочтительнее использовать плоды средней величины: крупные плоды быстрее перезревают, а мелкие теряют влагу и увядают быстрее.

#сельское хозяйство #хранение #кальций
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

