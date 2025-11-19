Baltijas balss logotype
Насколько опасен резкий отказ от алкоголя? 0 577

Дом и сад
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Насколько опасен резкий отказ от алкоголя?

Мнение врача-нарколога, доктора медицинских наук Владимира Нужного.

 

- В значительной степени это зависит от продолжительности употребления алкоголя. Люди, которые пьют время от времени или в умеренных количествах, могут без проблем и без страха за последствия в любой момент прекратить употребление спиртного. Это принесет им только пользу.

Однако для тех, кто имеет серьезный опыт употребления алкоголя, резкий отказ может обернуться трагедией. Человек, который с дрожащими руками просит выпить, произнося слова «если не выпью — умру», не преувеличивает.

Этиловый спирт, который на протяжении длительного времени поступает в организм в возрастающих дозах, становится частью метаболизма. И если происходит сбой в «поставках», возникает абстинентный синдром, известный также как ломка или синдром отмены. В таком состоянии обычно наблюдаются нарушения сердечного ритма, повышение артериального давления, обильное потоотделение и тремор конечностей и т. д. Это может привести к сердечному приступу, инфаркту, инсульту и даже к летальному исходу.

Поэтому абстинентный синдром требует немедленной помощи, и в идеале — медицинской (для этого существуют специальные препараты). Также проблему может решить и употребление алкоголя. После рюмки спиртного симптомы исчезают, и наступает облегчение — к сожалению, временное, поскольку алкогольная терапия не устраняет проблему, а лишь откладывает ее.

Бороться с алкоголизмом и абстинентным синдромом безопаснее и эффективнее под контролем врача. Самостоятельно прекратить употребление спиртного, постепенно уменьшая дозу, могут лишь немногие.

#медицина #врач #алкоголизм #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
