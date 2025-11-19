Baltijas balss logotype
Вождение по грязи: как правильно управлять автомобилем на скользких поверхностях? 0 209

Дом и сад
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вождение по грязи: как правильно управлять автомобилем на скользких поверхностях?

Что может быть опаснее гололеда на дороге?

 

Осенние поездки на автомобиле могут преподнести множество сюрпризов. Например, ровная дорога неожиданно переходит в пологий поворот, который можно пройти на скорости 110 км/ч. Водитель не снижает скорость, полагаясь на отличное сцепление колес, и вдруг оказывается на толстом слое грязи, который тянется с прилегающего выезда из полей и пересекает дорогу. Это дело рук трактора.

Следы от трактора — одна из самых опасных ловушек для водителей, способная привести к аварийной ситуации.

Дело в том, что мокрые суглинки быстро покрывают неровности асфальта водонепроницаемой пленкой, что затрудняет отвод воды. В дождливую погоду коэффициент сцепления таких покрытий составляет 0,25-0,30, тогда как на укатанном снегу — 0,2-0,25. Таким образом, автомобиль, движущийся с постоянной скоростью на летних шинах, в повороте рискует потерять управляемость.

У переднеприводных автомобилей обычно начинает сноситься передняя часть. Машина перестает поддаваться управлению и уходит из поворота наружу. У заднеприводных моделей, наоборот, занос начинается с задней части. Ведущие задние колеса буксуют на скользком участке, теряют сцепление с асфальтом, и кузов автомобиля уходит в сторону обочины.

Торможение на различных покрытиях

Если начать тормозить на такой размазанной глине, можно оказаться в еще более неприятной ситуации. Грязь не распределена по асфальту равномерно, а повторяет след трактора. Когда правые колеса зацепляют этот скользкий глиняный след, а левые остаются на относительно чистом асфальте, резкое торможение может привести к аварии. Автомобиль будет тормозить только одной стороной, в то время как правые шины будут скользить. В результате на кузове возникнет разворачивающий момент, и автомобиль закрутится. В этот момент от водителя потребуется высокая квалификация, чтобы справиться с заносом и удержать машину на полосе.

Ситуация аналогична и с листвой, которая часто скапливается у обочин. Автомобили движутся левыми колесами по асфальту, а правыми — по мокрой желтой листве. После дождя листвa размокает и превращается в желеобразную массу, которая еще более опасна, чем суглинки. Коэффициент сцепления колес в этом случае составляет 0,1-0,15, как на голом льду. Естественно, при резком торможении летние шины не могут пробить гниющую биомассу и начинают скользить. Машина уходит в занос. Как же избежать возможных проблем?

Правила торможения

Если в повороте вы столкнулись с грязными следами от тракторов или участком дороги, покрытым листьями, необходимо заранее сбросить скорость. Обычно видимость на скоростных участках составляет не менее 100 метров. Даже 30-50 метров достаточно, чтобы с 110 км/ч резко замедлиться до 50-60 км/ч, при которых автомобиль остается управляемым на скользком покрытии.

Затем следует выбрать такую траекторию движения, чтобы преодолеть загрязненные участки на прямых колесах, без поворота руля. То есть можно прижаться к одному из краев дороги и немного резать апекс по прямой линии.

Тормозить на скользком покрытии не рекомендуется. Даже при наличии ABS, резкое торможение на грязной дороге может привести к тому, что автомобиль начнет уводить в сторону из-за разницы в сцепных свойствах колес. Проехав грязь, можно вновь тормозить «в пол».

Если машину все-таки заносит, не стоит паниковать и резко крутить руль. Лучше сохранять спокойствие и направить колеса в сторону выхода из виража. Как только автомобиль проскользит несколько метров, он обязательно выйдет на дорогу с сухим асфальтом или на гравийную обочину, где управляемость вернется. У водителя останется еще несколько метров дороги, чтобы затормозить и выправить автомобиль.

#безопасность #шины #автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
