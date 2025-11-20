Регулярное применение влажных салфеток может вызвать кожные заболевания и ослабить иммунную систему, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Эксперт подчеркнула, что антибактериальные салфетки могут привести к истончению защитного слоя кожи, а также способствовать образованию микротрещин.

Романенко предостерегла, что салфетки не могут заменить обычное мытье рук.

Кроме того, она обратила внимание на неправильное использование салфеток, например, когда салфетки для рук применяются для ухода за лицом. Салфетки, предназначенные для уборки, категорически не подходят для применения на теле.

Упаковку с салфетками необходимо плотно закрывать, а при выборе продукта важно обращать внимание на срок годности.