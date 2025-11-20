Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медик объяснила, почему не стоит часто использовать влажные салфетки 0 341

Дом и сад
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Медик объяснила, почему не стоит часто использовать влажные салфетки

Регулярное применение влажных салфеток может вызвать кожные заболевания и ослабить иммунную систему, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

 

Эксперт подчеркнула, что антибактериальные салфетки могут привести к истончению защитного слоя кожи, а также способствовать образованию микротрещин.

Романенко предостерегла, что салфетки не могут заменить обычное мытье рук.

Кроме того, она обратила внимание на неправильное использование салфеток, например, когда салфетки для рук применяются для ухода за лицом. Салфетки, предназначенные для уборки, категорически не подходят для применения на теле.

Упаковку с салфетками необходимо плотно закрывать, а при выборе продукта важно обращать внимание на срок годности.

Читайте нас также:
#медицина #врач #кожа #гигиена #уход за кожей #микробы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Две горсти орехов способствуют повышению фертильности у мужчин
Изображение к статье: Почему врачи не рекомендуют спать на животе?
Изображение к статье: Родионов день: почему 23 ноября запрещено делать подарки и одалживать деньги
Изображение к статье: Наволочки и неудобные стулья: предметы, которые могут ускорить старение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео