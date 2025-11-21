Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как избавиться от мошек, появившихся в комнатных растениях? 0 1041

Дом и сад
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от мошек, появившихся в комнатных растениях?

Существует множество причин, по которым мошки могут появиться в комнатных растениях.

 

Как отмечает продавец цветочного магазина Анна МОКРЫШЕВА, к этому могут привести избыточная влажность почвы, применение органических удобрений, которые со временем начинают разлагаться, неочищенный грунт, содержащий личинки насекомых и остатки растительности, а также испорченные продукты, из-за которых мошки могут перейти на растения.

Чтобы избавиться от насекомых, в первую очередь следует изолировать пораженное растение от остальных, чтобы мошки не смогли распространиться на здоровые цветы. Затем необходимо пересадить растение в новый горшок с чистой землей и обработать его специальным аэрозолем.

Агроном Любовь ГОЛЕНКО рекомендует проверенный метод: развести марганцовку в воде до получения светло-розового раствора (0,1 г марганцовки на 1 литр воды) и поливать или опрыскивать цветок этим раствором раз в неделю.

Читайте нас также:
#насекомые #растения #удобрения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Две горсти орехов способствуют повышению фертильности у мужчин
Изображение к статье: Почему врачи не рекомендуют спать на животе?
Изображение к статье: Родионов день: почему 23 ноября запрещено делать подарки и одалживать деньги
Изображение к статье: Наволочки и неудобные стулья: предметы, которые могут ускорить старение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео