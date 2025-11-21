Как отмечает продавец цветочного магазина Анна МОКРЫШЕВА, к этому могут привести избыточная влажность почвы, применение органических удобрений, которые со временем начинают разлагаться, неочищенный грунт, содержащий личинки насекомых и остатки растительности, а также испорченные продукты, из-за которых мошки могут перейти на растения.

Чтобы избавиться от насекомых, в первую очередь следует изолировать пораженное растение от остальных, чтобы мошки не смогли распространиться на здоровые цветы. Затем необходимо пересадить растение в новый горшок с чистой землей и обработать его специальным аэрозолем.

Агроном Любовь ГОЛЕНКО рекомендует проверенный метод: развести марганцовку в воде до получения светло-розового раствора (0,1 г марганцовки на 1 литр воды) и поливать или опрыскивать цветок этим раствором раз в неделю.