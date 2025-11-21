21 ноября православная церковь чествует Архангела Михаила — одного из высших ангелов и предводителя небесного воинства. В народном календаре этот день называется Михайловым. В древности в это время начинались празднования, посвященные завершению летних и осенних сельскохозяйственных работ, которые сопровождались весельем и пиршествами.

21 ноября православные верующие отмечают день Архистратига Михаила — одного из самых почитаемых ангелов.

С IV века православные христиане празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. Это торжество было установлено на Поместном Лаодикийском Соборе, который прошел за несколько лет до Первого Вселенского Собора.

Архангел Михаил — главный архангел, один из самых уважаемых и любимых образов в православии. Христиане величают его Архистратигом, так как он возглавляет святое воинство Ангелов и Архангелов.

В этот день верующие также почитают других Небесных Сил, таких как Архангелы Гавриил (сила Божия), Рафаил (врачевание Божие), Уриил (свет Божий), Селафиил (молитвенник Божий), Иегудиил (славящий Бога), Варахиил (Благословение Божие) и Иеремиил (возвышение к Богу). В Евангелии говорится, что они укрепляют веру людей в Всевышнего.

Имя Архангела Михаила в переводе с древнееврейского языка означает «кто, как Бог». В Писании это выражение имеет вопросительный смысл: «кто, как Бог?». Архангел Михаил стал Архистратигом, так как возглавил небесное воинство, противостоящее падшим ангелам, ведомым Люцифером. Спаситель создал из него совершенство, однако Люцифер не смог преодолеть свою гордыню и восстал против Бога, за что был низвергнут с Небес.

В православной традиции Архистратиг Михаил почитается наравне с Ильей-пророком. Оба являются святыми защитниками от стихий и темных сил.

Народный календарь: Михайлов день

Михайлов день, отмечаемый 8 ноября (по старому стилю), считался временем оттепели. В это время воздух становился теплее, и дороги превращались в непроходимую грязь. Этот народный праздник вошел в историю как «Михайловские оттепели».

У него есть и другое, менее приятное название — «Михайловские грязи». «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы», — говорили наши предки, намекая на трудности передвижения. Если 8 ноября стоял мороз и ничего не мешало передвижению, вспоминали другую пословицу: «Михайло мосты мостит».

В старину в это время в городах и селах начинались михайловские гуляния. Горожане отправлялись на праздничные ярмарки, где можно было приобрести вкусные продукты, которые крестьяне привозили со всех концов, а также развлечься. В деревнях празднование Михайлова дня проходило более скромно, но радости у людей было не меньше.

Веселые гуляния продолжались целую неделю и завершались Филипповым или Рождественским постом — одним из самых значимых в жизни православного христианина. В 2023 году Филиппов пост, названный в честь апостола Филиппа, начнется 28 ноября и завершится 6 января 2024 года, накануне Рождества Христова.

В Михайлов день повсеместно отмечали свадьбы — это было время для заключения браков. Считалось, что союзы, образованные в этот период, будут крепкими и счастливыми, так как их под свое покровительство берет сам Архангел Михаил.

Михайлов день: что следует сделать

В старину Михайлов день начинался с посещения церкви, где проходили праздничные богослужения. В молитвах, обращенных к Архангелу Михаилу, предки просили о помощи. Считалось, что предводитель небесного воинства защищает от врагов — как явных, так и скрытых.

Архангела Михаила почитают как защитника добра и света. Он исцеляет людей от телесных недугов и душевных страданий, помогает им встать на праведный путь. У Архангела Михаила ищут защиту от войн и бедствий, в том числе связанных с природными катаклизмами.

Считается, что Архистратиг Михаил может помочь тем, кто ожидает судебного приговора. У небесного защитника есть особая миссия: на Страшном суде он решает, куда отправить душу человека — в рай или в ад.

Михайлов день в сознании предков был неразрывно связан с завершением сельскохозяйственных работ. Хозяева, имеющие наемных работников, рассчитывались с ними за их труд. В этот день их принимали, кормили и поили.

Хозяйки готовили разнообразные угощения, стараясь превзойти в кулинарном мастерстве соседок. Предки знали: если на столе в Михайлов день будет много разных блюд, следующий год будет удачным и богатым.

Поскольку Михайлов день не совпадал с постом, женщины готовили жаркое. Картошку щедро приправляли бараниной и курятиной. По традиции готовили заливное из свиного и говяжьего мяса. Центр праздничного стола обязательно украшали пироги из свежей муки и мед нового урожая, символизировавшие достаток в доме.

Гостей угощали домашним пивом, которое полагалось варить мужчинам. Напиток в Михайлов день нужно было выпить до последней капли. «Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито», — говорили старцы.

В Михайлов день предки также посещали баню. Считалось, что вода в это время особенная и смывает все грехи. Однако волосы не мыли, этим занимались на следующий день, так как считалось, что в Михайлов день можно смыть благоразумие.

Существовала еще одна традиция, связанная с Михайловым днем. В это время полагалось задабривать дворового — «родственника» домового, который следил за домашними животными. Накануне зимы это было особенно актуально.

Чтобы дворовой не обиделся на хозяев и не счел их жадными, им приносили в хлев еду, произнося ласковые слова в его адрес. Обязательно следовало поблагодарить его за помощь.

Михайлов день: народные приметы

Михайлов день может рассказать о погоде и подсказать, какой будет зима и следующая весна. Если 8 ноября (по старому стилю) на деревьях лежал иней, это предвещало снег и метели.

Если утром земля была окутана туманом, это означало, что вскоре наступит оттепель. Если в Михайлов день с утра пошел снег, Пасха будет такой же. Если идет снег с дождем, весной стоит ожидать ненастья.

21 ноября именины отмечают: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил. Люди, рожденные в этот период, отличаются повышенным чувством ответственности и справедливости. Они никогда не оставят человека в беде и отдадут последнюю рубаху, чтобы спасти нуждающихся от нищеты.

Что нельзя делать в Михайлов день

В Михайлов день строго запрещалось работать. Это считалось серьезным грехом, за который последует наказание. Даже мелкие домашние дела переносили на другое время.

Все, что можно было делать без оглядки и страха — накрыть праздничный стол. Однако даже в давние времена существовали исключения, связанные с профессиональной деятельностью. Но работать ради корысти было категорически запрещено. Что еще нельзя делать в Михайлов день?

В Михайлов день нельзя оставаться в одиночестве. Пренебрегая этим запретом, можно надолго забыть о друзьях, родственниках и веселье.

Заниматься любым видом рукоделия, включая вязание, шитье, вышивание и даже мелкий ремонт одежды. В это время можно получить травму, которая потребует длительного лечения.

Ругаться и повышать голос на пожилых родственников и детей. После этого можно забыть о здоровье и думать только о том, как избавиться от болезней.

Отказывать в милостыне. Это приведет к финансовым трудностям. Сам можешь оказаться в нищете.

Рассказывать о хорошем сне, если повезло увидеть такой накануне Михайлова дня. Поделившись увиденным, можно потерять свое счастье. Сон не сбудется.



