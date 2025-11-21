Baltijas balss logotype
Может ли телефон под подушкой во время сна спровоцировать рак - результаты исследования 0 353

Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Онколог Елена Жукова отметила, что стандартный смартфон излучает электромагнитные поля высокочастотного диапазона. «Это отрицательно влияет на организм, работу мозга в целом и может способствовать развитию злокачественных новообразований. Поэтому перед сном телефон лучше разместить не на тумбочке у кровати, а гораздо дальше», — предостерегла врач.

 

«Это отрицательно влияет на организм, работу мозга в целом и может способствовать развитию злокачественных новообразований. Поэтому перед сном телефон лучше разместить не на тумбочке у кровати, а гораздо дальше», — предостерегла врач.

Расстояние между спящим человеком и смартфоном должно составлять более 80 см. Елена Жукова рекомендовала, в идеале, оставлять устройство в другой части комнаты.

Существует также мнение, что влияние телефона на развитие онкологии преувеличено.

«Согласно исследованию, проведенному в 2022 году, было установлено, что излучение от смартфона не оказывает прямого влияния на образование опухолей. Ученые проанализировали состояние здоровья около миллиона женщин и выяснили, что использование смартфона в обычных условиях не увеличивает риск возникновения рака головного мозга», — рассказала онколог.

Тем не менее, Елена Жукова все же рекомендовала использовать телефон умеренно, чтобы минимизировать воздействие радиомагнитных волн на организм.

#медицина #онкология #рак #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
