Сезон простуд и вирусных инфекций представляет собой серьезное испытание для организма. Успех приходит к тем, кто вооружен полезными продуктами, содержащими множество ценных веществ.

В интервью известному изданию диетолог Джули Аптон поделилась своим мнением о кефире. Этот продукт, который пользуется популярностью в многих домах, она считает одним из самых необходимых в осенне-зимний период, когда вирусы и простуды становятся особенно угрожающими.

Пребиотики и пробиотики, содержащиеся в кефире, не только поддерживают баланс микрофлоры, но и укрепляют иммунную систему, делая ее более устойчивой к вирусам, бактериям и другим патогенам, которые в это время ищут «слабые места».

Одним из достоинств кефира эксперт называет наличие антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и способствуют выведению токсинов из организма. Существуют и другие преимущества, которые поднимают кефир на пьедестал почета. Этот молочнокислый продукт обладает противовоспалительными, антимикробными и ранозаживляющими свойствами.

Для профилактики и лечения простудных заболеваний врач-диетолог рекомендует употреблять зеленый чай, который также богат антиоксидантами, витаминами и минералами, а также чистую воду. По мнению эксперта, вода способствует лучшему усвоению питательных веществ и защищает слизистые оболочки носоглотки, которые служат барьером для вирусов, сообщила врач изданию Eat This, Not That.