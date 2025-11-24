Baltijas balss logotype
Сон о выпавшем зубе: причины и значение

Дом и сад
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение

Сновидения, в которых зубы ломаются или выпадают, являются довольно распространённым феноменом. На протяжении многих лет их интерпретировали по-разному. Некоторые воспринимали это как предвестие утраты близких, в то время как другие связывали сны с подсознательным страхом старения. Психологи же подошли к этому вопросу с научной точки зрения.

 

Группа израильских психологов из Университета Бен-Гуриона решила исследовать научные причины таких ночных видений, поскольку 39% людей хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда во сне у них выпадали зубы.

Для проведения эксперимента ученые пригласили 210 добровольцев в возрасте от 18 до 28 лет. Все участники заполнили анкеты, в которых указали темы своих снов, их качество, реакцию на сновидения (страх, стресс), а также ощущения в ротовой полости (скрежет зубами, болезненное напряжение) перед пробуждением.

Анализ собранных данных продемонстрировал значительную связь между сновидениями о зубах и физическими ощущениями во время пробуждения. Люди, которым снились сны о выпадающих зубах, скорее всего, реагировали на напряжение, которое они испытывали в зубах, деснах или челюстях при пробуждении.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что сны, связанные с повреждением и выпадением зубов, имеют физическую основу. Это открытие ставит под сомнение традиционные взгляды на такие сны, которые воспринимались как символические отражения психологических проблем, таких как стрессы и эмоциональные потрясения. О своих выводах исследователи сообщили в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

#наука #зубы #эмоции #стресс #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
