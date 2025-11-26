Baltijas balss logotype
Как правильно проветривать квартиру в зимний период 0 678

Дом и сад
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно проветривать квартиру в зимний период

Существует ли разница в проветривании летом и зимой?

 

Да, существует.

«Летом многие оставляют окна приоткрытыми почти круглосуточно для постоянного поступления свежего воздуха в квартиру, - поясняет врач функциональной диагностики Ксения ТАГАЕВА. - Зимой же рекомендуется регулярно проводить 5-минутные сквозняки, открывая окна настежь.

При этом температура в помещении не должна опускаться ниже 17°C. Сильное переохлаждение может привести к образованию конденсата, который повреждает стены и мебель, а также может стать источником плесени».

Читайте нас также:
#жилье #зима #мебель #плесень #температура #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
