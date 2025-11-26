Baltijas balss logotype
Как защитить телефон от быстрой разрядки в мороз, советы экспертов

Дом и сад
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить телефон от быстрой разрядки в мороз, советы экспертов

С наступлением холодов многие замечают, что мобильные устройства теряют заряд быстрее. Эксперты поделились рекомендациями по бережному обращению с гаджетами.

 

Телефон может не только перегреваться в летнюю жару, но и стремительно разряжаться на морозе. Специалисты рекомендуют в холодную погоду минимизировать использование гаджета, так как он функционирует оптимально лишь при положительных температурах. Если оставить телефон на морозе слишком долго, он может полностью отключиться.

Холодный воздух делает экран и внутренние компоненты смартфона более уязвимыми. Поэтому любой удар или падение могут привести к поломке устройства. Чтобы избежать таких неприятностей, существуют специальные тепловые чехлы, которые помогают сохранить работоспособность телефона даже в мороз. Для сохранения тепла подойдут как тканевые, так и вязаные чехлы, а также изделия из замши или синтетики. Их действие аналогично пуховику: чехлы создают своеобразную «подушку» из нагретого воздуха.

Кроме того, не рекомендуется оставлять смартфоны в автомобиле. Летом они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а зимой — низким температурам. Технические компоненты устройства могут оказаться под угрозой. Для гаджета важно поддерживать тепловой баланс. Полезно просто согревать его. На улице лучше держать телефон в кармане и совершать звонки через наушники.

Если планшет или телефон все же замерзли на улице, их нужно дать согреться в помещении — и только после этого использовать. При резком перепаде температур внутри устройства может образоваться конденсат. Согревать его следует естественным образом, без применения нагревательных приборов.

Эксперты напоминают, что холод сокращает срок службы аккумулятора устройства, большинство современных телефонов оптимально функционируют при температуре выше 0 °C. Чтобы аккумулятор разряжался медленнее, перед выходом на мороз стоит полностью зарядить телефон и включить режим экономии энергии. В настройках рекомендуется отключить сервис геолокации и закрыть все приложения, работающие в фоновом режиме, чтобы продлить время работы аппарата.

#технологии #смартфоны #зарядка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
