Завтра начинается Рождественский пост 0 185

Дом и сад
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Завтра начинается Рождественский пост

Православное Рождество ждет нас только в январе, но у истинно верующих к нему подход особый. Они начинают готовиться к празднику заранее и больше месяца ограничивают себя в развлечениях и еде. А всё для того, чтобы духовно очиститься и встретить Богоявление в полном согласии духа с материей.

Соблюдение поста — дело, конечно, факультативное, особенно если у вас есть противопоказания, но если вы твердо намерены соблюдать Рождественский пост в 2025 году, то расскажем о его истории и ограничениях.

Что такое Рождественский пост

Рождественский пост считается одним из самых древних. Первые упоминания о нем можно встретить еще в записях святителя Амвросия Медиоланского, который скончался в 397 году. Кстати, в те времена Рождественский пост длился всего 7 дней.

Только после Константинопольского собора 1166 года церковь установила единообразие для всех христиан, и Рождественский пост стал сорокадневным — в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.

Неизменным остается не только продолжительность Рождественского поста, но и время его проведения, поскольку он привязан к определенному событию с конкретной датой — Рождеству, которое традиционно отмечается 7 января. Соответственно, Рождественский пост в 2025 году начался сегодня, 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года.

Почему пост называют Рыбным?

Нередко Рождественский пост называют Рыбным. Всё потому, что во время него часто можно есть рыбу.

Условно его можно разделить на три этапа:

28 ноября — 19 декабря: можно есть рыбу, кроме среды и пятницы, а по понедельникам стоит отказаться от растительного масла. Исключение составляет только праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря. В этот день рыба разрешена.

20–31 декабря: потребление рыбы в это время уменьшается. Теперь ее можно есть только по выходным дням. Но и здесь есть свои исключения. Так, 24 декабря отмечается Неделя святых праотец, 26-го числа — День мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, 31 декабря — Неделя святых отец. В эти дни рыба разрешается.

1–6 января: рыбу в эти дни не едят, рекомендовано сухоядение (продукты, не прошедшие термическую обработку). В выходные дни можно есть горячую пищу с растительным маслом.

По воскресеньям можно позволить себе немного вина — не больше одного бокала.

Чтобы запомнить, что едят по дням в Рождественский пост, мы сделали удобный календарь.

Важно помнить, что ограничения в еде — не главное в Рождественском посте. Главное — это чистота мыслей и души. Православие не требует от человека невозможного, да и врачи не советуют держать себя в строгих рамках, если у вас есть те или иные ограничения или противопоказания.

К тому же, кроме питания, в Рождественский пост есть и другие ограничения.

Что нельзя делать в Рождественский пост

Поститься и ходить в храм — это не единственное, что нужно делать во время поста. В первую очередь необходимо отказаться от главных греховных побуждений:

лени;

чревоугодия;

уныния;

лукавства;

злости.

От вредных привычек тоже лучше отказаться.

Еще считается, что если в Рождественский пост давать милостыню, тогда в кошельке деньги никогда не переведутся.

#церковь #религия #традиции #вера
