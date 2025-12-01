ОВЕН

Для Овнов декабрь станет малопродуктивным месяцем, но энергии будет в избытке. Некоторые изменения и дела могут держать вас в напряжении, поэтому стоит проявлять осторожность в финансовых вложениях, чтобы избежать неудач. Не стоит расстраиваться и расслабляться, ведь до конца года необходимо укрепить свой авторитет, что поможет значительно ускорить ваш профессиональный рост и подняться на новую ступень в карьере. Овнов, родившихся в апреле, ожидает удачный месяц, особенно со второй декады. У многих появятся возможности не только продвинуться по служебной лестнице и добиться успеха в работе, но и наладить личные отношения.

ТЕЛЕЦ

Многие Тельцы, родившиеся в апреле, а также большинство людей, появившихся на свет во второй декаде мая, смогут найти общие темы для общения с окружающими. Вы легко направите разговор в нужное русло. Партнёрские отношения с представителями противоположного пола будут складываться удачно. Однако Тельцам первой декады мая звезды предсказывают кризис в отношениях с окружающими. То, что раньше не вызывало сомнений, может спровоцировать протест одной из сторон. Остерегайтесь выносить сор из избы; избегайте тех, кто не может вам помочь, так как их бессмысленные советы только добавят вам нервозности. В преддверии праздников не забывайте о подготовке: важно не только организовать изобильный стол и программу, но и создать внутри себя позитивный настрой.

БЛИЗНЕЦЫ

Декабрь будет неоднозначным месяцем. Близнецы, родившиеся в мае, в первую декаду должны обратить внимание на здоровье. Вероятны инфекционные заболевания и душевные переживания, что может негативно сказаться на вашем самочувствии и внешнем виде. Вам нужно быть в форме, так как во второй декаде месяца придется участвовать в столкновениях интересов с близкими, коллегами и друзьями. В конце месяца проявите терпение и будьте готовы к уступкам, иначе Новый год вы встретите в одиночестве. Для Близнецов, родившихся в июне, декабрь станет временем неопределенности и переживаний из-за нестабильности в партнёрских отношениях.

РАК

Раков, родившихся в июне и во второй декаде июля, ожидает период хорошего настроения. Ваше обаяние будет притягивать окружающих без особых усилий. К концу месяца вас поглотит предновогодняя суета. Вероятно, ваши друзья единогласно выберут вас лидером в компании, с которой будете отмечать Новый год. Ракам первой декады июля важно спокойно провести первую половину декабря из-за возможного напряжения в вопросах здоровья и непростых отношений с близкими или коллегами. Вторая половина декабря пройдет более нейтрально, а в конце месяца вы сосредоточитесь на подготовке к Новому году, при этом важно не потратить сбережения впустую.

ЛЕВ

С первых дней декабря у Львов, родившихся в июле, не все будет гладко, особенно на работе. Главное — не срываться на близких, иначе негатив вернется к вам бумерангом. В конце месяца стоит уделить внимание своему здоровью. Львов, родившихся в августе, семейная идиллия и спокойная работа сделают их приветливыми и добродушными. Во второй декаде вы превзойдете сами себя в многих начинаниях, а искренние чувства к близким заставят вас пойти на жертвы ради их благополучия. В творческом плане вам не будет равных, и вы добьетесь значительных успехов, что станет для вас подарком к Новому году. В итоге вы прекрасно встретите праздник в компании любимых людей.

ДЕВА

Девы, родившиеся в августе, ожидает благоприятный период. Сосредоточьтесь на карьере! В первой половине декабря обстоятельства могут свести вас с нужными людьми, которые окажутся полезными в профессиональной сфере. Во второй половине месяца вы продолжите активно заниматься рабочими вопросами, но начнете всё чаще отвлекаться на семейные и «сердечные» дела. В конце месяца возможно ухудшение самочувствия. Девы, родившиеся в сентябре, погрузятся в семейные дела: возможно, кто-то заболеет или отношения в семье накалятся. Настроение может ухудшиться, что скажется на работе. Проявите заботу и нежность к домочадцам, это поможет разрядить обстановку и станет лучшим «лекарством» от возможных конфликтов и болезней.

ВЕСЫ

Декабрь будет неоднозначным месяцем. В центре внимания окажутся партнёрские отношения! Уклад жизни в этот период будет зависеть от того, насколько гладко пойдут контакты с близкими, коллегами и друзьями. Начиная с середины декабря, вы начнете всё чаще спорить с близкими, вероятно, из-за финансов. Обстановка в доме будет постепенно накаляться. Не исключено, что кто-то начнет «метать громы и молнии» на других, и это можете быть вы. Главное — не принимать импульсивных решений и стараться, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы». Незадолго до Нового года возможна ссора на пустом месте, но кто-то из конфликтующих сторон может разумно пойти на уступки, чтобы не испортить праздник. Неужели это не вы?

СКОРПИОН

Скорпионов, родившихся в октябре и во второй декаде ноября, ожидает удачный месяц. С первых дней декабря вас будут радовать благоприятные обстоятельства: каждый день принесет интересные события или новости. Пик успеха придется на середину месяца, а в третьей декаде вас поглотят семейные дела: приятные, но немного суетные и утомительные. У Скорпионов первой декады ноября с середины декабря могут возникнуть проблемы в семье, а в конце месяца возможны неприятные события, такие как недомогание или размолвка. Не последнюю роль в создании напряженных ситуаций сыграете именно вы. Поэтому с первых дней декабря постарайтесь исключить факторы, способные привести к конфликтам в преддверии Нового года. Будьте предусмотрительными, проявите сдержанность и не допускайте эскалации конфликтов.

СТРЕЛЕЦ

Декабрь — это неоднозначное и ответственное время для Стрельцов, родившихся в ноябре. Вы сосредоточитесь на работе, доме и здоровье, которое может периодически подводить. Стрельцам, родившимся в декабре, представится возможность заложить основу для будущих свершений на целый год. В первой декаде месяца вы почувствуете себя на голову выше других и будете полны радужных планов, а во второй декаде проекты начнут обретать конкретные очертания. Благодаря вашему обаянию вы будете притягивать к себе противоположный пол. Третья декада месяца окажется малопродуктивной, но в самом конце месяца вы вновь воспрянете духом, и Новый год пройдет на славу.

КОЗЕРОГ

Позитивный настрой сделает Козерогов, родившихся в декабре, желанными персонами в любом обществе. Ваше окружение будет готово разделить с вами груз проблем. Впрочем, в первые две декады вы и сами прекрасно справитесь с любыми заботами без посторонней помощи. В третьей декаде месяца вы станете более решительными и целеустремленными. Козерогам, родившимся в январе, декабрь пройдет менее ярко. Проанализируйте пройденный путь, это тот период, когда вы осознаете, что время быстротечно, а силы и знания часто тратятся на пустяки. Исправьте ошибки, ставьте перед собой новые цели и начинайте движение к новым успехам!

ВОДОЛЕЙ

Декабрь потребует от Водолеев, родившихся в январе, значительных усилий в различных сферах жизни. Ведите себя сдержаннее, избегайте споров, так как вряд ли одержите верх. Не исключено, что в рабочих делах возникнут трудности, которые негативно скажутся на вашей нервной системе, и вы не избежите переживаний. Главное — не поддавайтесь панике и не «хлопайте дверью» без причины. Для Водолеев, родившихся в феврале, декабрь сложится иначе. Вы ощутите поддержку друзей и коллег, но из-за возможных задержек в делах постарайтесь реализовать запланированные вопросы до третьей декады месяца. В то же время последние дни декабря пройдут хорошо.

РЫБЫ

Рыбы — таинственные и непредсказуемые, но, несмотря на вашу скрытность, желание общаться у вас не угасает. Вас начнет тянуть к бесконечным разговорам. Если в первой декаде месяца вы получите искреннее удовольствие от общения, то во второй декаде оно может вызвать лишние переживания. Проблемы могут возникнуть на работе, когда ваша чувствительная натура начнет остро реагировать на малейшие изменения в тоне собеседника. Главное — не воспринимайте всё слишком близко к сердцу, не надумывайте проблемы и относитесь к происходящему спокойнее! В третьей декаде месяца дела пойдут на лад, и друзья и покровители не оставят вас в беде.