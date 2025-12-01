1 декабря православные христиане чтят память мучеников Платона и Романа, которые жили в начале IV века и пострадали за свою веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день известен как Платон и Роман Зимоуказатели. В прошлом наши предки строили прогнозы погоды, утверждая: «Платон да Роман кажут зиму нам».

1 декабря в православных храмах воздают почести мученикам Платону Анкирскому и Роману Кесарийскому, которые жили в IV веке. Оба святых стали жертвами гонений за свою веру в Иисуса Христа.

Платон и Роман происходили из благочестивых христианских семей. Платон был близким родственником великомученика Антиоха. С юных лет он проповедовал православие среди язычников. Император Агриппин, узнав об этом, пытался заставить его отказаться от христианства. Получив отказ, он приказал обезглавить юношу.

Мученик Роман, исполнявший обязанности диакона в Кесарии, также подвергся преследованиям со стороны императора Максимилиана и его верного епарха. Христианина пытали и лишили жизни вместе с подростком, который был прихожанином православной церкви.

Народный календарь: Платон и Роман Зимоуказатели

В прошлом день Платона и Романа Зимоуказателей имел разные названия. В одних регионах его называли Платон и Роман, в других — Зимоуказчики, а в третьих — Платон да Роман.

1 декабря наши предки посещали церковь. В молитвах к святым они просили помощи в финансовых делах. Платон и Роман считались защитниками семейного очага, оберегающими супругов от проблем и помогавшими в воспитании детей.

Согласно народным верованиям, святые Платон и Роман были главными помощниками в сохранении урожая, собранного в конце лета. К ним обращались с надеждой на хороший урожай пшеницы в следующем году.

Платон и Роман Зимоуказатели: что следует делать

Праздник Платона и Романа совпадал с четвертым днем Рождественского поста. Это время традиционно посвящалось рукоделию. Женщины шили и вязали, а дети внимательно наблюдали, как матери ловко обращаются со спицами, иголками, нитками, тканью и шерстью.

Мужчины обучали детей изготовлению поделок, которые затем продавали на праздничных ярмарках. Считалось хорошей приметой на Платона и Романа Зимоуказателей создать что-то из дерева. Обычно это были посуды, игрушки для детей, ложки, хлебницы и свистульки.

Платон и Роман Зимоуказатели: народные приметы

«Платон да Роман кажут зиму нам», — говорили наши предки, размышляя о предстоящей погоде. В этот день погода могла предсказать, что ждет впереди. Например, если погода менялась в течение дня, это означало, что зима будет переменчивой.

Если в этот день в доме находили комара, муху или кузнечика, можно было ожидать оттепели. Об этом же говорили коты, галки и вороны, которые активно разгуливали по дорогам в день Платона и Романа.

Что нельзя делать на Платона и Романа

Наши предки знали, что в день Платона и Романа Зимоуказателей обязательно нужно посетить церковную службу, зажечь свечи, помолиться и подать милостыню нуждающимся. Если этого не сделать, можно остаться без денег и надежды на финансовое благополучие.

В пост на столе должна быть простая еда, приготовленная без молока и яиц. Мясные и рыбные блюда были под запретом. Хотя рыба иногда разрешалась, но только в особые дни. Обычно на Платона и Романа женщины готовили картошку, грибы, блюда из свеклы, репы и моркови.

Старцы предостерегали молодежь: в день Платона и Романа нельзя позволять гостям мыть посуду. Считалось, что вместе с водой чужие руки «смоют» и удачу.

Запрещалось ругаться и сквернословить, а также веселиться, громко петь и танцевать. Это могло привести к болезни.