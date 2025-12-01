Baltijas balss logotype
Где обитали лотофаги? 0 98

Дом и сад
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где обитали лотофаги?

На острове в Средиземном море.

 

Лотофаги, или любители лотоса, упоминаются в поэме «Одиссея» и в трудах Геродота. Согласно легенде, корабли Одиссея были выброшены бурей на остров, жители которого предложили морякам попробовать местное лакомство — лотос. Сладкие и медовые цветы вызывали забвение у каждого, кто их вкушал, и моряки забыли о своем желании вернуться домой, решив остаться на этом острове навсегда.

Сила лотосов позволила прекрасной нимфе Калипсо удерживать Одиссея у себя в течение семи лет, пытаясь заставить его забыть Пенелопу и полюбить её. Однако боги, сжалившись над ним, послали Гермеса с приказом освободить Одиссея. Уходя с острова, Одиссею пришлось применить силу и привязать своих людей, находящихся под воздействием цветочных чар, к скамьям корабля.

В середине XX века историки представили убедительные доказательства того, что мифическая земля лотофагов — это небольшой остров Джерба, площадью всего 500 квадратных километров, утопающий в зелени. Его также называют средиземноморским Таити. Остров расположен в Средиземном море, в заливе Габес, всего в двух километрах от побережья Туниса. Здесь растут несколько видов лотоса и кувшинок, а также финиковые пальмы, плоды которых, как полагал Геродот, и имелись в виду в «Одиссее».

Тем не менее, современные исследователи склоняются к другой версии. Наиболее подходящим кандидатом на роль цветка забвения считается египетский лотос — Nymphaea caerulea. Его цветы обладают психотропным действием, и из них действительно можно получить фракции с эффектом снотворного. Раскопки, проведенные на Джербе, открыли развалины древних городов. В письменных источниках упоминается, что на острове всегда проживали берберы — коренные жители Северной Африки. Они до сих пор живут здесь, говорят на своем древнем языке, выращивают финики, фрукты, оливки и виноград, а также занимаются рыболовством.

Возможно, берберы и были лотофагами; по крайней мере, на севере Африки некоторые племена и в наши дни изготавливают вино и соки из цветков и плодов лотоса.

#Африка #археология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
