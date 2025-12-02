Автомобилистов зимой особенно заботит, как грамотно прогревать двигатель, чтобы начать поездку без пагубных последствий для машины. Специалисты поделились тремя эффективными решениями, позволяющими уменьшить время прогревания.

Во-первых, можно накрыть пространство под капотом утеплительным материалом, который обычно применяется для труб. С помощью такого покрытия снизится влияние холодного воздуха на мотор, и прогрев пойдет быстрее.

Во-вторых, перед решеткой радиатора рекомендуют вставить картонный «заслон» либо специально разработанный и представленный в магазинах чехол с аналогичной функцией. В последнем случае автомобиль, конечно, будет выглядеть более эстетично.

Наконец, в-третьих, решить проблему долгого прогрева можно, опираясь на принципы работы КПП. К примеру, в авто с АКПП можно включить коробку в положение Drive. Из-за этого нагрузка на мотор увеличится, и прогрев произойдет более быстро.

Перечисленные решения актуальны в регионах с особенно холодной зимой, когда каждая минута становится драгоценной. Простые и доступные решения помогут автомобилистам более эффективно использовать свои ресурсы и подготовить автомобиль к безопасной поездке.