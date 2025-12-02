Baltijas balss logotype
Три способа быстрее прогреть мотор зимой

Дом и сад
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Три способа быстрее прогреть мотор зимой

Автомобилистов зимой особенно заботит, как грамотно прогревать двигатель, чтобы начать поездку без пагубных последствий для машины. Специалисты поделились тремя эффективными решениями, позволяющими уменьшить время прогревания.

Во-первых, можно накрыть пространство под капотом утеплительным материалом, который обычно применяется для труб. С помощью такого покрытия снизится влияние холодного воздуха на мотор, и прогрев пойдет быстрее.

Во-вторых, перед решеткой радиатора рекомендуют вставить картонный «заслон» либо специально разработанный и представленный в магазинах чехол с аналогичной функцией. В последнем случае автомобиль, конечно, будет выглядеть более эстетично.

Наконец, в-третьих, решить проблему долгого прогрева можно, опираясь на принципы работы КПП. К примеру, в авто с АКПП можно включить коробку в положение Drive. Из-за этого нагрузка на мотор увеличится, и прогрев произойдет более быстро.

Перечисленные решения актуальны в регионах с особенно холодной зимой, когда каждая минута становится драгоценной. Простые и доступные решения помогут автомобилистам более эффективно использовать свои ресурсы и подготовить автомобиль к безопасной поездке.

#зима #безопасность #технологии #автомобили
