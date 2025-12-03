Ёлочные игрушки не только создают атмосферу праздника, но и могут стать выгодным вложением, так как некоторые из них представляют собой настоящие ювелирные шедевры.

Эксклюзивная игрушка была создана английской компанией Hallmark Jewellers («Холлмарк Ювелирс»). Шар из белого золота, украшенный рубинами и бриллиантами, оценен в 82 тысячи фунтов стерлингов и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое ёлочное украшение в мире (на фото).

Кроме того, стеклянный шар, оформленный ажурной сеткой из 12-каратного золота и 120 бриллиантов от немецкой компании Krebs Glas Lauscha («Кребс Глас Лауша»), имеет стоимость в 20 тысяч евро.