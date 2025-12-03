Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какова стоимость самых дорогих ёлочных игрушек? 0 171

Дом и сад
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какова стоимость самых дорогих ёлочных игрушек?

Ёлочные игрушки не только создают атмосферу праздника, но и могут стать выгодным вложением, так как некоторые из них представляют собой настоящие ювелирные шедевры.

 

Эксклюзивная игрушка была создана английской компанией Hallmark Jewellers («Холлмарк Ювелирс»). Шар из белого золота, украшенный рубинами и бриллиантами, оценен в 82 тысячи фунтов стерлингов и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое ёлочное украшение в мире (на фото).

Кроме того, стеклянный шар, оформленный ажурной сеткой из 12-каратного золота и 120 бриллиантов от немецкой компании Krebs Glas Lauscha («Кребс Глас Лауша»), имеет стоимость в 20 тысяч евро.

Читайте нас также:
#книга рекордов Гиннесса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы: что важно сделать 4 декабря
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Изображение к статье: Восемь советов, как согреться дома в холодное время года
Изображение к статье: 7 полезных способов применения картофеля в повседневной жизни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео