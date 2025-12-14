В магазинах представлен широкий выбор зубных паст, который может удивить любого покупателя. Разнообразие вкусов, ароматов и полезных свойств этих средств позволяет каждому выбрать продукт, который подходит именно ему. Однако при выборе зубной пасты большинство из нас, к сожалению, не обращает внимания на состав и предназначение продукта, что может привести к неприятным последствиям от использования некачественного средства. Врач-стоматолог Луиза Автандилян выделила пять наиболее опасных ингредиентов, которые могут содержаться в зубной пасте.

При выборе зубной пасты важно обратить внимание на ее состав. В него могут входить различные активные компоненты, такие как минеральные добавки — фтор и кальций, растительные экстракты, ароматизаторы, красители, пенообразователи и консерванты.

SLS, SLES и парабены

Активные вещества, такие как лауретсульфат натрия и лаурилсульфат натрия (SLES и SLS), часто используются в косметических продуктах для улучшения пенообразования, но могут вызывать раздражение слизистой оболочки рта и местные аллергические реакции. Парабены, применяемые для продления срока хранения продукта, со временем могут накапливаться в организме и вызывать негативные последствия.

Фторид натрия

Хотя фтор является одним из основных компонентов большинства зубных паст, его избыточное потребление может привести к флюорозу — заболеванию, которое вызывает повреждение эмали и образование пятен на ее поверхности. Несмотря на то что этот химический элемент признан эффективным средством для профилактики кариеса, его следует использовать в умеренных количествах. Поэтому при выборе зубной пасты важно внимательно изучить состав: если паста содержит фторид натрия, его количество должно быть указано ближе к концу списка ингредиентов, что свидетельствует о его малом содержании.

Диоксид или двуокись титана

Диоксид титана — это вещество, которое добавляют в зубные пасты для придания им белого цвета и обеспечения отбеливающего эффекта. Однако исследования показали, что частицы титановых белил, попадая в организм, могут нанести вред здоровью, так как диоксид титана признан канцерогенным веществом.

Антибактериальные компоненты

Некоторые зубные пасты могут содержать триклозан, хлоргексидин и метронидазол, которые обладают антисептическим действием и помогают бороться с бактериями. Антибактериальные пасты часто применяются после хирургического или ортодонтического лечения и протезирования зубов, а также при заболеваниях полости рта — гингивите и стоматите. Тем не менее использование таких паст без предварительной консультации со специалистом может негативно сказаться на местном иммунитете и нарушить микрофлору ротовой полости.

Сахарин

Сахарин иногда добавляют в состав зубных паст для придания им сладковатого вкуса — этот искусственный подсластитель часто используется в производстве паст для детей. Однако во многих странах применение синтетического сахарозаменителя в зубных пастах запрещено, так как это вещество при превышении допустимой концентрации и взаимодействии с другими химическими элементами может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Кроме состава зубной пасты, при выборе средства также следует учитывать его предназначение и индивидуальные особенности пациента. Существуют гигиенические (дезодорирующие) и лечебно-профилактические зубные пасты, каждая из которых выполняет свою функцию — профилактика кариеса, укрепление десен, отбеливание зубной эмали и так далее.

Как уже упоминалось, не все компоненты зубной пасты безопасны. Поэтому перед покупкой средства важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке и проконсультироваться со специалистом. Только стоматолог, проведя профессиональный осмотр и оценив состояние ротовой полости, сможет определить, какая зубная паста подходит именно вам, и поможет сделать правильный выбор для качественного ухода и сохранения здоровья вашей улыбки.