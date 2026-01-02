В эпоху повсеместной компьютеризации на человека обрушивается поток разнообразной информации, что значительно увеличивает нагрузку на мозг. Как снять напряжение и восстановить работоспособность всего за несколько минут — такой вопрос был поставлен перед учеными, и, похоже, они нашли на него ответ.

В предыдущих исследованиях было установлено, что ритмичная музыка, способствующая танцам, оказывает положительное влияние на префронтальную кору, отвечающую за когнитивные функции мозга. Японские ученые из Университета Цукубы решили усилить этот положительный эффект и ускорить процесс восстановления мозговой активности.

В частности, они провели эксперимент, в котором использовали музыкальные фрагменты в сочетании с легкими физическими упражнениями. В исследовании приняли участие 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет, которые занимались умственной работой за компьютерами в офисах.

Во время коротких трехминутных перерывов участникам предлагали прослушать ритмичную танцевальную мелодию и выполнять под нее простой комплекс аэробных упражнений.

Перед началом и по завершении эксперимента участники прошли исследование головного мозга с использованием МРТ. Анализ полученных данных показал, что во время выполнения упражнений под ритмичную музыку у добровольцев наблюдалась повышенная активность левой области префронтальной коры головного мозга.

Эта область мозга отвечает за исполнительские функции — внимание, память и мышление. То есть за способности, необходимые для планирования действий, достижения поставленных целей и сосредоточенности на актуальных объектах изучения. О ходе эксперимента ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Neuroscience.