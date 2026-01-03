Baltijas balss logotype
Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков? 0 182

Дом и сад
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?

После новогодних праздников на скатерти остались следы от еды и напитков, которые не отстирались в стиральной машине. Какие есть рекомендации?

 

«Для удаления жировых пятен отлично подойдет гель для мытья посуды. Нанесите средство на загрязнение, вотрите его и оставьте на 20-30 минут. Затем аккуратно застирайте пятно вручную с использованием хозяйственного мыла», — делится рекомендациями опытная домохозяйка Екатерина ЗАГОРЕЦ.

Чтобы избавиться от пятен на белых тканях, можно воспользоваться перекисью водорода. Нанесите средство на загрязнение и подождите несколько минут. Повторяйте эту процедуру до полного исчезновения пятна, а затем отправьте ткань в стирку.

Если на ткань попало красное вино, вам поможет сода. Действуйте быстро: на свежее пятно насыпьте горсть соды и подождите несколько минут, пока она впитает жидкость. После этого постирайте вещь».

