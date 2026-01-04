Молекулярная формула перекиси водорода, или пероксида водорода, схожа с формулой воды — H2O2. В ходе химических реакций один свободный радикал — одновалентный кислород — высвобождается и уничтожает все, что встречается на его пути. Это и объясняет столь «активное» поведение данного вещества.

Перекись водорода обладает антибактериальными и очищающими свойствами, именно поэтому ее применяют для обработки ран и ссадин. Однако недавние исследования показали, что перекись разрушает не только патогенные бактерии, но и клетки кожи, окружающие рану. Это может замедлить процесс заживления, поэтому лучше использовать менее агрессивные средства.

Раствор перекиси можно использовать для обработки фруктов, овощей и других продуктов с целью их обеззараживания, но обязательно следует тщательно промывать их водой после обработки. Небольшое количество раствора можно добавить в средство для мытья посуды, что повысит его эффективность в очищении тарелок и столовых приборов. Благодаря способности перекиси доставлять кислород, можно оживить ваши домашние растения — просто протрите их листья влажной губкой, смоченной в воде с добавлением перекиси.

Кроме того, H2O2 обладает окислительными свойствами и используется для отбеливания не только бумаги и тканей, но и некоторых пищевых продуктов, таких как пшеничная мука, фисташки и различные масла. Таким образом, с помощью перекиси водорода можно эффективно удалять пятна с белых скатертей, полотенец, фартуков и поварских кителей.

На сегодняшний день перекись водорода не является разрешенной или зарегистрированной пищевой добавкой, поэтому ее употребление внутрь, даже в виде слабого раствора, не рекомендуется. Однако в 2002 году профессор Иван Павлович Неумывакин опубликовал статью, в которой назвал перекись панацеей от множества заболеваний и предлагал использовать ее для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, астмы, болезни Альцгеймера, диабета, артрита и даже СПИДа. Профессор Неумывакин утверждал: «H2O2, взаимодействуя с ферментом крови человека — каталазой, превращается в атомарный кислород, который уничтожает все патологическое и чуждое организму, нормализует окислительно-восстановительные процессы и стимулирует иммунную систему. Атомарный кислород также окисляет жиры, осевшие на стенках артерий, предотвращая атеросклероз».

Профессор рекомендовал принимать натощак 3-процентный раствор перекиси водорода, начиная с 2-3 капель на ложку воды три раза в день. Тем не менее, его теория до сих пор не имеет научного подтверждения и не одобрена официальной медициной, привлекая лишь сторонников народного и альтернативного лечения.





