Что делать, если замок в автомобиле замерз? 0 159

Дом и сад
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если замок в автомобиле замерз?

С наступлением зимы многие водители сталкиваются с распространенной проблемой — замерзанием замков и дверей автомобиля. Это чаще всего происходит из-за резких температурных колебаний. Важно сначала проверить, замерзли ли все замки, и нет ли возможности попасть в салон. Если ситуация ухудшается, не отчаивайтесь. Мы расскажем, какие меры можно предпринять вместе с Олегом Куцобиным, экспертом в области агрессивной химии для автомобилей.

 

Причины замерзания замка автомобиля

Для начала стоит разобраться, почему замок может замерзнуть и какие последствия могут возникнуть при неправильном размораживании. Зимой в механизм замка попадает влага, которая замерзает и расширяется. Это приводит к образованию льда в замочной скважине, из-за чего невозможно вставить и провернуть ключ. Неправильное размораживание замка и попытки открыть его ключом могут вызвать частичную или полную поломку замка, что потребует его замены.

Эффективные методы размораживания замка

В большинстве случаев автохимия окажется наиболее эффективным решением. Существует специальное средство для этой задачи — размораживатель замков, также известный как жидкий ключ.

Некоторые автолюбители используют средства для откручивания гаек на основе керосина (например, WD-40). Однако этот метод не рекомендуется, так как такая химия содержит гигроскопичные вещества, которые могут впитывать влагу и усложнить открытие замка в будущем.

Стеклоомывающую жидкость также лучше применять только в крайних случаях, если нет других вариантов. В состав «незамерзайки» входит изопропиловый спирт, который является агрессивным веществом и может повредить механизм замка.

Если под рукой нет автохимии, можно попробовать следующие способы: подогреть ключ с помощью огня от зажигалки, использовать грелку для замка, подышать на замок через трубочку, залить спиртосодержащую жидкость (например, туалетную воду или одеколон), или перегнать автомобиль в теплое место для естественной разморозки. Однако все эти методы требуют времени.

- Единственное, что категорически нельзя делать — это заливать в замочную скважину кипяток, так как вода может попасть в электропроводку и вызвать более серьезные проблемы, - предупреждает Олег Куцобин.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

