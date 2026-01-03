Как можно эффективно использовать корки лимона и мандарина в быту? Существует множество способов, чтобы не выбрасывать эти полезные остатки.

Действительно, существует множество вариантов. «Если у вас нет аллергии на эти продукты, то измельченные корки цитрусовых можно добавлять в выпечку», — делится опытом повар 4-го разряда Ольга БЛИЩ. «Кроме того, цедра лимона, апельсина или мандарина отлично подходит в качестве натуральной добавки к чаю», — добавляет она.

Косметолог Марианна ЗАЙЦЕВА уточняет: «Из высушенных корок лимона и мандарина можно приготовить скраб для тела. Для этого необходимо тщательно вымыть, высушить и измельчить корки. Затем в полученную массу добавьте морскую соль или кофе, а также столовую ложку оливкового масла».

Кроме того, корки цитрусовых могут служить защитой от моли. Для этого чистые и высушенные корки поместите в тканевый мешок и разместите его в шкафу. Цитрусовый аромат эффективно отпугивает насекомых.