В наследство осталось множество предметов советского хрусталя: вазы, тарелки, бокалы. Они занимают много места. Можно ли сдать хрусталь на переработку?

К сожалению, хрусталь, как и другая керамическая посуда и термостойкое стекло, не подлежит переработке, объяснила экотренер Елена ФРАНСКЕВИЧ.

Химический состав хрусталя отличается от обычного тарного стекла, используемого для бутылок и банок. Искусственный хрусталь представляет собой стекло с добавлением окиси бария или свинца. Именно эти компоненты делают его непригодным для переработки.

Таким образом, оптимальным вариантом для оставшихся предметов хрустальной посуды и интерьера будет их продажа на популярных онлайн-торговых площадках.