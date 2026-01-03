В советские времена мумие использовалось для лечения множества заболеваний, однако сегодня о нем почти забыли. Так что же такое мумие — окаменевшие экскременты летучих мышей или целебная смола? Давайте разберемся, что представляет собой мумие и насколько оно действительно полезно.

Что такое мумие?

Неизвестно, когда и кто впервые решил использовать в качестве лекарства странную твердую смолу черного цвета, найденную в расщелинах скал. Однако уже в Древней Греции и Древней Индии врачи верили, что это вещество может вылечить любую болезнь. На Востоке его называли мумиё-асиль или аль-мумия, что происходит от персидского слова «mum» — «воск», а в Индии его именовали шиладжитом. Под этим названием оно встречается и в наши дни.

Существуют различные легенды о происхождении мумие: некоторые утверждали, что это застывшая кровь воинов или слезы великанов, просачивающиеся сквозь скалы. Однако ученые склоняются к более правдоподобным версиям, согласно которым мумие — это окаменевшие экскременты летучих мышей или продукты жизнедеятельности древних пчел, состоящие из ферментированных остатков горных растений. Также существует мнение, что черное мумие — это полезная нефть, представляющая собой минерало-органический продукт, образующийся при бескислородном разложении древней древесины и других органических веществ. В любом случае, это концентрат пользы, созданный природой.

Чем полезно мумие?

Удивительно, но природа происхождения этого вещества до сих пор не установлена, тогда как его полезные свойства хорошо известны! В состав мумие входит более 50 минерально-органических веществ, необходимых для здоровья человека. Это аминокислоты, макро- и микроэлементы (такие как кальций, железо, марганец и др.), витамины и жирные кислоты. С давних времен мумие применялось при переломах, так как считалось, что оно способствует регенерации тканей, а также при заболеваниях ЖКТ, верхних дыхательных путей, почек, печени, при отравлениях и даже аллергиях.

Мумие обладает противовоспалительным и бактерицидным действием, поэтому в древности его использовали как замену антибиотикам. Оно также является природным антиоксидантом и адаптогеном — веществом, укрепляющим иммунитет, стимулирующим центральную нервную систему, устраняющим переутомление и раздражительность, восстанавливающим физическую и умственную работоспособность, а также улучшающим обмен веществ. При наружном применении, в составе мазей, мумие помогает при радикулитах и заболеваниях суставов.



Как добывают мумие?

Мумие — это ценное природное ископаемое, которое можно найти в горах, например, на Алтае и Кавказе. Темно-коричневый или черный субстрат, напоминающий смолу, обнаруживается в расщелинах скал и содержит множество примесей — песок, камешки, глину, древесину, поэтому в таком виде его употреблять нельзя. После добычи мумие-сырец обрабатывают: его растворяют в воде, фильтруют и снова высушивают, в результате получается чистая пластичная масса темного цвета. Кстати, настоящее мумие полностью растворяется в воде, что обеспечивает его отличное усвоение организмом.

Как принимать мумие?

Следует отметить, что официальная медицина не использует это вещество для профилактики или лечения заболеваний. Однако сторонники нетрадиционной и народной медицины, опираясь на опыт предков, относятся к нему с уважением. Многие до сих пор рассматривают мумие как панацею от различных проблем со здоровьем. Оно доступно в аптеках в виде таблеток и капсул — это может быть чистейшее алтайское мумие или индийское в порошке. Иногда на рынках также можно встретить это вещество в виде кусочка смолы, который считается наиболее натуральным, но в таком случае есть риск наткнуться на подделку.

Действительно, под видом густой черной массы можно продать что угодно — смесь прополиса, жженого сахара, глины, растительного масла, битумной смолы и т.д. Именно так поступали продавцы этого «чудодейственного» средства в Средние века, рассказывая о его необычных свойствах.

Мумие может входить в состав кремов, мазей, капель и спиртовых настоек. Дозировка и продолжительность приема обычно указаны на упаковке, но стоит помнить, что это довольно мощное вещество, поэтому перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

Вред мумие

Поскольку мумие до сих пор не изучено полностью, а учитывая его тонизирующие свойства, его не рекомендуется принимать людям с гипертонией и онкологическими заболеваниями, а также в период беременности и кормления грудью. Кроме того, мумие может вызывать аллергические реакции при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в его состав.

Перед приемом мумие обязательно проконсультируйтесь с врачом.