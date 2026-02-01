Baltijas balss logotype
Народные приметы на 1 февраля — Макарьев день, Макар Весноуказчик

Дом и сад
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 1 февраля — Макарьев день, Макар Весноуказчик
ФОТО: LETA

1 февраля православная церковь чтит память преподобного Макария Великого, египетского подвижника IV века.

Преподобный Макарий Великий (ок. 300–391 гг.) — египетский подвижник, один из основателей христианского монашества. Родился в Нижнем Египте, после смерти родителей оставил мирскую жизнь и удалился в пустыню, где провёл более 60 лет в молитве и аскезе. Основал Скитскую и Нитрийскую пустыни, ставшие центрами монашества. Отличался строгим постом, молчанием и смирением, обладал даром прозорливости и исцелял больных молитвой. Оставил духовные наставления о борьбе с греховными помыслами, смирении и любви к ближнему. Скончался в глубокой старости около 391 года. Его память отмечается 1 февраля, а труды остаются важным наследием для верующих.

Народный календарь

В далекие времена, когда люди поняли, что погода подвержена естественным циклическим изменениям, они установили, что на 1 февраля чаще всего бывает сильный мороз, за что и назвали морозы макарьевскими. «Морозы загонят, куда Макар телят не гонял».

После того как накануне миновала ровно половина климатической зимы, все помыслы были уже о весне. Отсюда прозвище ― Макар-весноуказчик. Для того чтобы приметы было лучше запомнить, люди придавали им поэтическую форму: «На Макара капель — в весну раннюю верь. А коли на Макара солнечно, ясно, то весь февраль будет прекрасно».

С именем Макара связано много поговорок на разные темы. Например: «Валенком Макар раздувает самовар», или «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал».

Народные приметы, представленные в этом материале, не являются альтернативой прогнозу погоды и носят исключительно культурно-исторический характер. Наши прогнозы погоды основаны на научных данных и современных метеорологических методах.

#история #погода #религия #культура #традиции #народные приметы
