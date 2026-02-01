Международная команда ученых представила прорывную технологию создания стабильных натрий-ионных батарей (sodium-ion batteries, SIBs) с анодом из переработанных отходов лаванды.

Ежегодно в сельском хозяйстве образуется 1000–1500 тонн таких отходов, и теперь из них научились получать высокопористый твёрдый углерод — материал, подходящий для хранения ионов натрия.

Для решения ключевой проблемы «дефицита натрия» в подобных экологичных материалах исследователи протестировали три метода предварительного насыщения анода (пресодиации). Наилучшие результаты показала электрохимическая пресодиация, обеспечившая наивысшую стабильность работы и плотность энергии.

В паре с катодом из оксида натрия, марганца и никеля анод из лаванды продемонстрировал ёмкость 360 мА·ч/г с сохранением 67,4% после 100 циклов.

Достижение открывает путь к созданию недорогих и масштабируемых натрий-ионных аккумуляторов для стационарных систем хранения энергии из общедоступного и возобновляемого сырья.