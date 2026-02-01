Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отходы лаванды пригодились в создании инновационных аккумуляторов 0 113

Дом и сад
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отходы лаванды пригодились в создании инновационных аккумуляторов

Международная команда ученых представила прорывную технологию создания стабильных натрий-ионных батарей (sodium-ion batteries, SIBs) с анодом из переработанных отходов лаванды.

Ежегодно в сельском хозяйстве образуется 1000–1500 тонн таких отходов, и теперь из них научились получать высокопористый твёрдый углерод — материал, подходящий для хранения ионов натрия.

Для решения ключевой проблемы «дефицита натрия» в подобных экологичных материалах исследователи протестировали три метода предварительного насыщения анода (пресодиации). Наилучшие результаты показала электрохимическая пресодиация, обеспечившая наивысшую стабильность работы и плотность энергии.

В паре с катодом из оксида натрия, марганца и никеля анод из лаванды продемонстрировал ёмкость 360 мА·ч/г с сохранением 67,4% после 100 циклов.

Достижение открывает путь к созданию недорогих и масштабируемых натрий-ионных аккумуляторов для стационарных систем хранения энергии из общедоступного и возобновляемого сырья.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #экология #технологии #энергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?
Изображение к статье: Нужно ли вытирать посуду насухо?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Помните трагедию на Лиепайском шоссе? Скоро таких будет гораздо больше!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео