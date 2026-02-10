В древнекитайской философии Вселенная рассматривалась как целостная система, подчиняющаяся единым законам развития, аналогично любому живому организму. Все события на Земле воспринимались как «вселенский обязательный ритуал», где каждое явление или объект имел свои противоположные стороны, такие как Солнце и Луна, небо и земля, пустота и полнота, движение и покой, бутон и увядающий цветок. Однако это единство основывалось на постоянной борьбе противоположностей.

Преобладание одной из сторон порождало стремление другой к лидерству. Все пары противоречий имеют общий источник — космические начала Инь и Ян, представленные в виде единой символики. Инь олицетворяет «теневой склон», тогда как Ян — «светлый, солнечный склон». Иными словами, Инь ассоциируется с темным женским началом, севером, зимними холодами, Луной и слабостью. Ян, в свою очередь, представляет светлое мужское начало, юг, лето, Солнце, огонь и твердость характера.

Сложные взаимодействия между мужским и женским началами способствуют положительным изменениям в эволюционном процессе. Идеальным состоянием считается баланс между Инь и Ян. Древнекитайские философы утверждали, что только человек способен поддерживать этот баланс, особенно правитель, от мудрости которого зависели стабильность и процветание государства.