Мировая столица молний находится в Венесуэле, где река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо. Здесь уникальная география и климат создают особые условия для возникновения гроз, особенно ночных. Пик таковых приходится на сентябрь.

Исследователи, в том числе представители NASA, за последние десять лет многое узнали о бесконечных молниях Кататумбо. Ежегодно там происходит 250 вспышек на квадратный километр, что составляет около 1,6 миллиона молний в год.

Не зря в NASA назвали Кататумбо «мировой столицей молний». Здешнее природное «шоу» столь же впечатляюще, сколь и опасно. Жители местной деревни, построенной на сваях, особенно рискуют. В регионе насчитывается около 20 000 рыбаков, многие из которых живут в лачугах из жести. Каждый год сообщается о погибших от разряда.