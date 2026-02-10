Baltijas balss logotype
Почему в «мировой столице молний» Кататумбо происходит около 1,6 млн разрядов в год 0 140

Дом и сад
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему в «мировой столице молний» Кататумбо происходит около 1,6 млн разрядов в год

Мировая столица молний находится в Венесуэле, где река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо. Здесь уникальная география и климат создают особые условия для возникновения гроз, особенно ночных. Пик таковых приходится на сентябрь.

Исследователи, в том числе представители NASA, за последние десять лет многое узнали о бесконечных молниях Кататумбо. Ежегодно там происходит 250 вспышек на квадратный километр, что составляет около 1,6 миллиона молний в год.

Не зря в NASA назвали Кататумбо «мировой столицей молний». Здешнее природное «шоу» столь же впечатляюще, сколь и опасно. Жители местной деревни, построенной на сваях, особенно рискуют. В регионе насчитывается около 20 000 рыбаков, многие из которых живут в лачугах из жести. Каждый год сообщается о погибших от разряда.

#NASA #климат #безопасность #природа #Венесуэла #исследования
