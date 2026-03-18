Его нельзя хранить в помещениях, запрещено проносить в транспорт, а разделывать стоит в респираторе. Запах у него одновременно тухлой рыбы, испорченного лука и канализации. Как же его не попробовать, не так ли?

На вкус дуриан напоминает сливочное мороженое, заварной крем с оттенками манго, ананаса, папайи, хурмы, ванили и банана.

Однако эта сладкая и нежная мякоть надежно защищена. Кожура плода излучает отвратительный запах и для большего устрашения покрыта шипами. Плод может достигать 30 см в диаметре и весить до 8 кг. Если такой колючий «мяч» упадет с дерева кому-то на голову, бедняге точно не поздоровится.

По этой причине работники, занимающиеся сбором фруктов, используют каски и респираторы. Для дополнительной безопасности под деревьями натягиваются сетки, которые ловят падающие плоды.

Дуриан очень полезен, он богат витаминами, микро- и макроэлементами, клетчаткой. Его можно есть в сыром виде, а также готовить из него варенье, мороженое и конфеты. Можно обжарить с приправами — получится отличный гарнир к мясным блюдам. Однако важно не злоупотреблять экзотикой и не сочетать дуриан с алкоголем.



Как транспортируют дуриан

Плоды дуриана созревают на деревьях в тропических странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Центральной Африки. В Таиланде его называют «королем фруктов». Чтобы поделиться им с другими, плод необходимо либо консервировать, либо сушить, так как в свежем виде его транспортировка невозможна. Очистить от зловонной кожуры и продавать нарезанным тоже не получится: есть фрукт нужно сразу после вскрытия кожуры. И лучше это делать на улице, иначе потом будет сложно избавиться от его «аромата» в помещении.

В 2023 году самолет, летевший из Стамбула в Барселону, был вынужден совершить экстренную посадку, так как один из пассажиров пронес в багаже дуриан. Из-за сильно концентрированного запаха серы сработали датчики в багажном отделении, а затем запах начал ощущаться и в салоне. Самолет вернулся в аэропорт вылета, а пассажиров пересадили на другой рейс.