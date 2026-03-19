Отвар из чайного гриба когда-то был известен лишь в хипстерских кафе, но теперь его можно найти на полках супермаркетов в США. Насколько он полезен для здоровья?

Отвар из чайного гриба — это уникальный напиток. В зависимости от добавленных ингредиентов его вкус может варьироваться, но чаще всего он напоминает яблочный сидр с легкими уксусными нотками. Этот напиток использовался в Китае более 2200 лет назад, придавая бодрость и помогая справляться с последствиями отравлений.

Чайный гриб также известен как «комбуча». Это название происходит от японского слова «кампай», что переводится как «винная грибка». Вероятно, термин возник из-за процесса приготовления, который включает брожение и образование алкоголя. Таким образом, название «комбуча» связано с процессом ферментации и ассоциациями с такими напитками, как вино или кампай.

С развитием торговых путей чайный гриб попал в Россию, а затем и в другие страны Восточной Европы. Во время Второй мировой войны он был завезен в Германию, а в 1950-х годах стал популярным во Франции и Северной Африке. К 1960-м годам швейцарские ученые утверждали, что чайный гриб так же полезен для кишечника, как и йогурт.

Приготовление чайного гриба осуществляется на основе черного или зеленого чая. В него добавляется белый сахар, после чего смесь ферментируется с помощью дрожжей и специальных бактерий в течение 1-2 недель. Процесс ферментации имеет большое значение, так как бактерии и грибки преобразуют полифенолы — соединения, содержащиеся в чае, фруктах и овощах, — в другие органические молекулы. Это увеличивает кислотность, что препятствует росту других микроорганизмов.

Слегка ферментированные продукты содержат полезные для организма бактерии. Существует теория, что эти микроорганизмы помогают кишечнику в переваривании пищи. Исследования показывают, что увеличение концентрации таких бактерий может улучшать настроение, снижать уровень стресса, а также способствовать борьбе с лишним весом и контролю аппетита. Однако другие исследования указывают на то, что для достижения такого эффекта необходимо постоянное поступление этих бактерий в организм.

Два исследования — одно на клеточных культурах, другое на животных — продемонстрировали, что напиток из чайного гриба может обладать антимикробными, антиоксидантными, противораковыми и антидиабетическими свойствами. Это, вероятно, связано с действием D-люкаровой кислоты-1,4-лактона, содержащейся в отваре, которая способна ингибировать фермент β-глюкуронидазу, ассоциированный с ростом раковых опухолей.

Тем не менее лабораторные исследования показали, что полифенолы, кислоты и витамины, присутствующие в чайном грибе, также содержатся в черном и зеленом чае. Употребление напитка из чайного гриба не вызывает негативных эффектов на здоровье, но если вам не нравится его вкус, вы можете без труда получить те же полезные вещества из черного или зеленого чая.