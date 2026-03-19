Весной, если вы заметили, что 8-10 глазков не проросло, а 6-8 побегов не имеют соцветий (в нашем примере), то дальнейшая нормировка не требуется, оставляйте все соцветия.

Если куст успешно перезимовал, все глазки начали расти и они плодоносны (что часто наблюдается у новых сортов), то необходимо провести нормировку количества соцветий. Рекомендуется удалить все верхние соцветия, оставляя на одном побеге только одно, а на каждом пятом побеге удалить все.

Сделать такой шаг бывает непросто. Вам, вероятно, встречались советы о том, что не следует вмешиваться в процесс — куст сам знает, сколько ему нужно. Не поддавайтесь этому, не бойтесь и проведите нормировку урожая. В дальнейшем также выполняйте зеленые операции, чеканку побегов и другие агрономические приемы, рекомендованные при любой формировке. Они необходимы при вертикальном расположении прироста (на шпалере).

И тогда лоза порадует вас щедрым урожаем.



