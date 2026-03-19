Тщательно проверьте малину. У основания стеблей в верхнем слое почвы часто зимуют взрослые личинки побеговой галлицы, а личинки стеблевой галлицы могут находиться внутри галлов на стеблях растений.

При выявлении этих вредителей постарайтесь избавиться от них до цветения малины и появления взрослых комаров.

При обрезке ветвей обратите внимание на их внутреннюю часть, где могут скрываться гусеницы смородинной стеклянницы. Удаляйте поврежденные ветви до основания, не оставляя пеньков.

Если верхушки ветвей малины поражены мучнистой росой, обрежьте их до здоровой части и сожгите вместе с распускающимися листьями.

В верхушках ветвей могут зимовать споры других грибковых заболеваний, таких как антракноз и некоторые виды пятнистостей. Стебли и почки малины часто страдают от пурпурной пятнистости. При ее обнаружении до распускания почек опрыскайте кусты 5%-ным карбамидом (мочевиной).