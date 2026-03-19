Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно ухаживать за малиной на даче весной? 0 41

Дата публикации: 19.03.2026
Тщательно проверьте малину. У основания стеблей в верхнем слое почвы часто зимуют взрослые личинки побеговой галлицы, а личинки стеблевой галлицы могут находиться внутри галлов на стеблях растений.

 

При выявлении этих вредителей постарайтесь избавиться от них до цветения малины и появления взрослых комаров.

При обрезке ветвей обратите внимание на их внутреннюю часть, где могут скрываться гусеницы смородинной стеклянницы. Удаляйте поврежденные ветви до основания, не оставляя пеньков.

Если верхушки ветвей малины поражены мучнистой росой, обрежьте их до здоровой части и сожгите вместе с распускающимися листьями.

В верхушках ветвей могут зимовать споры других грибковых заболеваний, таких как антракноз и некоторые виды пятнистостей. Стебли и почки малины часто страдают от пурпурной пятнистости. При ее обнаружении до распускания почек опрыскайте кусты 5%-ным карбамидом (мочевиной).

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео