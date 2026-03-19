У меня в морозильнике уже более двух лет находятся замороженные овощи и ягоды. Интересно, безопасно ли их употреблять после такого длительного хранения?

Да, это безопасно. Продукты, находившиеся в морозильной камере в течение такого времени, не представляют угрозы для здоровья, утверждает эпидемиолог Светлана ЧАЙКОВСКАЯ. Однако если у продукта изменился цвет, появились пятна плесени или неприятный запах при размораживании, то такие продукты следует утилизировать. Термическая обработка не поможет в этом случае.

Оптимальный срок хранения овощей и фруктов в морозильной камере составляет до одного года. В течение этого времени сохраняются их вкусовые качества и питательные свойства.