Нужно ли кипятить новые зубные щетки перед использованием? 0 202

Дата публикации: 20.03.2026
Изображение к статье: Нужно ли кипятить новые зубные щетки перед использованием?

С детства приучили обдавать кипятком новую зубную щетку, чтобы продезинфицировать ее. А нужно ли это вообще делать?

Новую зубную щетку не обязательно дезинфицировать перед использованием.

Как отмечает стоматолог Татьяна БОЛЬШОВА, этот стереотип закрепился еще со времен, когда щетки продавали без герметичной упаковки. Современные щетки «запаяны», делают их в основном из синтетических материалов, если их кипятить, это повредит щетину, могут возникнуть микротрещины, где будут накапливаться микроорганизмы – щетка быстро придет в негодность.

Современную зубную щетку после изъятия из упаковки достаточно просто промыть теплой водой с мылом.

