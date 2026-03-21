Многие любят пропустить бокальчик вина за ужином. Кто-то предпочитает пиво после работы, кто-то — виски, водку или коньяк по поводу (а иногда и без). Но откуда взялась эта тяга людей к алкоголю? Почему этиловый спирт, который по сути является токсином, то есть ядом, стал неотъемлемой частью человеческой культуры?

Ответ, как утверждают учёные, нужно искать в рационе наших предков. Причём предков совсем далёких. Международная группа биологов представила новые доказательства так называемой гипотезы пьяной обезьяны (Drunken Monkey Hypothesis). Она гласит, что тяга людей к алкоголю объясняется тем, что мы являемся потомками приматов, регулярно питавшихся ферментированными фруктами. И даже специально искавших забродившие плоды. Этанол служит сигналом

Идея о том, что обезьяны — те ещё алкоголики, появилась четверть века назад. В 2000 году биолог Роберт Дадли из Калифорнийского университета в Беркли предположил, что влечение к спиртному до того, как стать дурной привычкой, передавшейся Homo Sapiens, являлось своего рода эволюционным «бонусом», преимуществом перед конкурентами за место под солнцем.

Суть проста: фрукт, который слегка забродил, содержит больше калорий. Он более сладкий и питательный. А значит, лучше съесть его, чем просто зрелый плод (и уж тем более — недозрелый). Этанол, возникая из сахара в результате брожения, источает сильный запах и служит для животных сигналом: этот плод спелый — срывай, ешь и получай энергию!

Долгое время это была лишь гипотеза. Первые попытки доказать её были предприняты в 2022 году, когда учёные исследовали поведение паукообразных обезьян (вид коата Жоффруа) в Панаме. Тогда в их моче впервые нашли метаболиты этилового спирта, и это значило, что алкоголь регулярно употребляется приматами и усваивается их организмом.

«Похоже, в гипотезе „пьяной обезьяны“ может быть доля правды», — заявили биологи.

«Стопка водки» с утра

Продолжение последовало в 2025 году. Исследователи отправились в национальный парк Кибале в Уганде, чтобы понаблюдать за шимпанзе. 11 дней учёные следили за тем, как приматы поглощают плоды тропического дерева Gambeya albida, известного как звёздное яблоко.

Результаты превзошли ожидания. Анализы мочи диких шимпанзе показали, что 17 образцов из 19 содержат этилглюкуронид — прямой продукт распада этанола. Причём в десяти случаях концентрация метаболитов превышала пороговое значение — 500 нанограммов на миллилитр.

Для человека этот показатель эквивалентен состоянию после употребления одной-двух стандартных порций алкоголя (например, стопки водки или бокала пива) в течение последних суток. Шимпанзе достигали такого уровня к середине дня, наевшись с утра опавших фруктов.

«Они буквально объедались сладкими плодами, — пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Biology Letters. — Мы предполагаем, что животные могли забираться выше в кроны деревьев, выбирая там наиболее спелые и ферментированные фрукты».

Могут быть и другие плюсы

Любопытно, что концентрация алкоголя в плодах звёздного яблока оказалась не так уж высока, во всяком случае ниже, чем в среднем у других тропических фруктов. Секрет в количестве: обезьяны едят много и долго, обеспечивая себе постоянный низкодозированный «фон». По оценкам учёных, взрослый шимпанзе способен умять за день до 4,5 кг таких плодов.

Но давайте задумаемся: если человек выпьет полтора литра пива с утра, вряд ли он сможет ловко скакать по лианам. Почему же обезьяны, за которыми наблюдают исследователи (к примеру, в том же национальном парке в Уганде), не выглядят опьяневшими?

Во-первых, дозы всё же не те, что содержатся в крепком алкоголе. Съеденные животными фрукты содержали всего лишь 1–2 % спирта. Во-вторых, и это ключевой момент гипотезы, за миллионы лет эволюции у приматов выработалась устойчивость к этанолу — появился механизм его расщепления, и у некоторых особей он работает достаточно быстро. Люди, шимпанзе, бонобо и гориллы имеют общую мутацию в гене, отвечающем за переработку алкоголя, попадающего в организм. И эта мутация позволяет нам усваивать спирт в 40 раз эффективнее, чем, скажем, многим другим млекопитающим. То есть эволюционно мы давно приспособились к «дружбе» с этанолом.

Тот самый биолог Роберт Дадли, чья гипотеза о «пьяной обезьяне» 25-летней давности наконец получила подтверждение, отмечает, что, помимо потребления калорий, у влечения обезьян к забродившим фруктам могут быть и другие плюсы. Например, этанол способен оказывать антимикробное воздейсвие, что даёт организму физиологическую пользу.

Пагубная наследственность

Однако у учёных остался один важный вопрос, который не даёт поставить точку в гипотезе о «пьяной обезьяне». Да, приматы едят забродившие фрукты. Да, алкоголь в их организме усваивается. Но пока нет строгих доказательств того, что они намеренно ищут плоды с более высоким содержанием этанола. Может быть, для них важен просто сахар, а спирт — лишь побочный, неизбежный продукт? И к опьянению они вовсе не стремятся.

«Результаты свидетельствуют в пользу гипотезы, но лишь отчасти, — осторожно заключают авторы исследования. — Мы не знаем, выбирают ли они фрукты по запаху алкоголя или просто по сладости».

Следующая экспедиция в Уганду, запланированная на ближайшее время, должна ответить на вопросы: влияет ли алкоголь на гастрономические предпочтения приматов и как регулярное употребление этанола сказывается на их поведении и здоровье в долгосрочной перспективе?

Так или иначе, но всё выглядит так, будто любовь к горячительным напиткам засела в нас, людях, на генетическом уровне. Просто наши предки искали в забродивших фруктах энергию для выживания, а мы ищем в алкоголе возможность расслабиться после работы или очередного стресса.

Но эволюция, как это часто бывает, сыграла с Homo Sapiens злую шутку: то, что помогало выживать в джунглях, в современном мире стало причиной зависимости. Так что при всём уважении к науке не стоит проверять свою «обезьянью наследственность» на прочность. Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.