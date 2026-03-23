Один мудрый человек однажды поделился ценными рекомендациями о том, как избавиться от хамов. Он был уверен, что отвечать грубостью на грубость — это глупый шаг, к которому прибегают, когда задето их эго и возникает желание отомстить — так же грубо и неприятно, а иногда и более жестко, чтобы другим не повадно было.

Слабым не грубят

«За годы своей жизни я пришел к важному выводу: грубость не перебивает грубость, — утверждал мудрец. — В молодости, когда я соперничал с другими молодыми людьми, я часто сталкивался с колкостями в свой адрес. Это происходило довольно часто. Я даже задумался: может, проблема во мне? И она действительно была во мне, но не в том, о чем я думал. Мой наставник сказал мне простую истину: слабым не грубят. Эта фраза расставила все по местам: если вам грубят, значит, в вас есть что-то стойкое и сильное, что кто-то хочет разрушить.

Разве будут грубить тому, кто не представляет никакой угрозы и кто во всем хуже? Нет. Грубят тем, кому завидуют, тем, кто в чем-то лучше или удачливее».

Иронию могут оценить далеко не все.

Безразличие и согласие

«Самые болезненные колкости — это те, которые мы воспринимаем на себя, словно одежду: стоит услышать что-то неприятное в свой адрес, как мы тут же «надеваем» этот глупый наряд — и ощущаем дискомфорт и обиду. Колкости, по сути, безвредны, пока мы не воспринимаем их всерьез. Колкость и грубость — это ловушки: как только мы хотя бы на мгновение поверили в них, мы уже попались. Не стоит примерять образы, которые нам навязывают те, кто не желает нам добра.

Существует очень простой способ, который поможет не пропускать через себя колкости — это метод безразличия и согласия. Как только мы начинаем что-то оспаривать, мы впускаем это в себя и всеми силами пытаемся снова выгнать. О колкостях и тех, кто их произносит, не следует думать вообще, ни в каком контексте. Вы же не хотите впускать в дом уличную крысу? Даже если она очень просится. Почему? Потом придется выгонять. Здесь то же самое: кто-то брызжет колкостями, но впускать их не стоит — все равно потом придется выгонять. Правда, для этого нужно обладать запасом терпимости и спокойствия — он приходит с возрастом».