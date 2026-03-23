Когда я переживаю, меня часто тянет к еде. Как правильно «заедать стресс»?

- Предпочитайте белковые продукты: куриное и индюшачье мясо, рыба, молочные изделия (особенно творог и греческие йогурты), яйца, протеиновые коктейли и бобовые. Рекомендуется употреблять около двух литров воды в день (если нет противопоказаний). Важно выбирать обычную питьевую воду, - отметила в интервью «АиФ» диетолог и врач-терапевт Ольга ШУХ.

- Отличной альтернативой жирной и нездоровой пище станут полезные жиры: орехи (миндаль, фундук, грецкие и кедровые), растительные масла (нерафинированное подсолнечное, оливковое, горчичное, льняное), авокадо и жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь). Важно включать в рацион овощи и фрукты для обогащения организма необходимыми витаминами и минералами, особенно в стрессовые периоды.

Помните: «заедание стресса» — это допустимая форма его переживания, главное — делать это с умом.