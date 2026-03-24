Как обеспечить защиту ягодников в начале весны?

Дом и сад
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как обеспечить защиту ягодников в начале весны?

Перед началом набухания почек уберите старые листья и сожгите их, а также аккуратно перекапайте почву под кустами.

 

Удаляйте сухие и поврежденные вредителями или болезнями ветви. На черной смородине следует обрывать и уничтожать вздутые почки, пораженные клещами. Если таких почек много, рекомендуется выкапывать и сжигать весь куст. Для борьбы с вредителями, накопившимися с осени, опрыскивайте кусты нитрафеном (200 г на ведро воды). Это средство эффективно сдерживает развитие тлей и грибковых заболеваний. Когда почки распустятся, проведите опрыскивание ягодников 10%-ным карбофосом (75 г на ведро воды) для борьбы с различными вредителями. Также можно использовать другие химические препараты, уточняйте в магазинах.

Чтобы предотвратить появление антракноза на красной и белой смородине, а также на крыжовнике, опрыскивайте кусты 1%-ной бордоской жидкостью. Через неделю процедуру следует повторить. Наиболее эффективным средством против мучнистой росы на крыжовнике в этот период будет обработка кальцинированной содой (50 г на ведро воды) с добавлением такого же количества мыла. Также хорошо зарекомендовало себя средство на основе коровяка, разведенного в три раза водой. Обработку им повторите через 7-8 дней.

Во время бутонизации закройте землю под кустами полиэтиленовой пленкой, рубероидом или пергаментом. Эта мера предотвратит выход из почвы таких вредителей, как огневка и пилильщик. После цветения укрытие можно снять.

