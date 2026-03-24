Задумывались ли вы, почему яйца не рекомендуется хранить в холодильнике? В последнее время эта тема активно обсуждается в СМИ, однако четкого ответа на вопрос «как правильно?» до сих пор нет. Давайте рассмотрим все «за» и «против», и каждый сможет решить, как и где ему лучше хранить яйца.

Почему яйца обычно хранят в холодильнике

Мы часто не задумываемся и помещаем в холодильник практически все продукты, которые покупаем в магазине. К скоропортящимся молочным и мясным изделиям добавляются помидоры, огурцы, капуста, лук, а иногда и картошка, что выглядит довольно странно. Яйца, конечно, тоже попадают в холодильник, особенно учитывая наличие специальных ячеек для них. Однако, если задуматься, это не совсем логично, ведь вы только что купили их с обычной полки. Тем не менее, мы все знаем, что низкая температура способствует длительному хранению продуктов, и, исходя из этого, заполняем холодильник «запасами». Что касается яиц, то многие люди испытывают страх перед сальмонеллой, которую можно избежать либо при длительном кипячении, либо при мощном замораживании. Казалось бы, о чем тут еще можно говорить?!

Почему некоторые эксперты утверждают, что яйца нельзя хранить в холодильнике

Одно из самых ярких утверждений на эту тему сделал известный британский шеф-повар Джеймс Мартин в программе This Morning на канале ITV. Он выдвинул гастрономическую причину, почему куриные (а также утиные и перепелиные) яйца не следует хранить в холодильнике: скорлупа яиц пористая, и через нее проникают запахи соседних продуктов. Мартин даже привел интересный пример из своей кулинарной практики. Яйца в холодильнике его ресторана хранились рядом с трюфелями. Когда один из поваров приготовил омлет и подал его гостям, те были поражены ароматом трюфелей, которых в составе не было! Вывод шефа прост: яйцам не место в холодильнике, так как они впитывают все запахи. И только по этой причине! На срок хранения продукта низкие температуры и комнатная температура не влияют (разумеется, если последняя не превышает 20 °C, но об этом позже).

Существует и другая, более прозаическая причина, по которой яйца не стоит хранить в холодильнике. Некоторые ученые утверждают, что через скорлупу могут выделяться опасные бактерии, которые попадают на другие продукты. Однако их оппоненты возражают, утверждая, что при низких температурах сальмонелла погибает или хотя бы не размножается. Оба мнения имеют право на существование, и вот почему.

Да, рост бактерий в холоде действительно замедляется. Но при хранении в холодильнике на яйцах может образовываться конденсат, то есть влага. А она, как раз, является отличной средой для размножения различных бактерий, находящихся на скорлупе. Конденсат может образовываться из-за проблем в работе холодильника (например, если он старый или прокладка на двери неплотно прилегает) или из-за частого открывания и закрывания двери.

Кроме того, многие хранят яйца в дверце холодильника, где часто имеются специальные ячейки. Стоит ли говорить, что, во-первых, продукт будет подвергаться тряске, а во-вторых, температурный режим будет «скакать»?! Поэтому хранить яйца в дверце холодильника — это однозначное «нет».

Наконец, последняя причина, по которой яйца не стоит держать в холодильнике, снова кулинарная. Чаще всего для приготовления блюд нужны яйца комнатной температуры, например, для теста. Если вы опустите холодные яйца в горячую воду, чтобы сварить их, скорлупа обязательно треснет. Как же мы поступаем, чтобы яйца достигли комнатной температуры? Достаем их из холодильника и оставляем на столе. В результате через примерно 10 минут на яйцах появляется тот самый конденсат. Конечно, если они проведут немного времени при комнатной температуре, это не страшно. Но не оставляйте вынутые из холодильника яйца в тепле на длительное время, ведь в влажной среде бактерии размножаются очень быстро.

Можно ли хранить яйца вне холодильника, при комнатной температуре



Так что, стоит ли доставать яйца из холодильника и класть их на полку кухонного шкафа? Да, если температура в нем не превышает 20 °C. Однако в наших квартирах обычно значительно теплее. Что касается магазинов, то, откровенно говоря, не везде температура соответствует этим нормам. Поэтому, если вы заметили, что в супермаркете, куда пришли за покупками, явно теплее, выбирайте самые свежие яйца из имеющихся.

Вернемся к домашнему хранению. Если в вашем доме есть место, где температура не превышает 20 °C, и оно сухое и темное, смело храните яйца там. Из упаковки их доставать не следует, а тем более мыть, как делают некоторые «аккуратные» хозяйки. Дело в том, что так уничтожается тонкая пленочка, которая предотвращает попадание бактерий со скорлупы внутрь. И, конечно, не храните яйца рядом с сильно пахнущими продуктами.

Как правильно хранить яйца в холодильнике

Если вы решили, что пока не готовы к экспериментам и хотите хранить яйца в холодильнике, — пожалуйста! Но в этом случае важно избегать ошибок, о которых мы говорили ранее.

Прежде всего, необходимо максимально изолировать яйца от других продуктов. Как это сделать проще всего? Поставить на полку холодильника (среднюю, ближе к задней стенке) непосредственно в коробке, в которой они были куплены. Убедитесь, что температура внутри не ниже 4 °C.

Хотите выложить яйца из упаковки? Делайте это! Но, опять же, ни в коем случае не мойте яйца. Уложите их в специальные ячейки острым концом вниз. Чтобы избежать впитывания запахов других продуктов, оберните каждое яйцо мягкой бумагой. И, конечно, не кладите яйца в ячейки в дверце.

Сколько времени можно хранить яйца в холодильнике и при комнатной температуре

Согласно рекомендациям, сроки хранения сырых столовых яиц составляют от 8 до 25 суток при температуре от 0 до 20 °C и влажности воздуха от 85 до 88%. Это правило актуально как для холодильника, так и для кухонного шкафа. Что касается яиц, сваренных вкрутую, то при комнатной температуре их можно хранить не более 3 суток, а в холодильнике — не более 7.