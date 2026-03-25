Обычно с одной средней березы удается собрать 3-4 литра сока, в то время как с крупных деревьев можно получить до 6-7 литров. Однако превышать эти объемы не рекомендуется, чтобы не навредить дереву.

Чтобы избежать гибели деревьев, не стоит собирать сок с молодых берез. Рекомендуется выбирать деревья с диаметром ствола не менее 20 см, а лучше — свыше 30 см. Также можно использовать пеньки на местах прошлогодней или более старой вырубки леса.

Каждый год следует менять деревья для сбора сока. Подбирайте для сбора новую березу, а через 2-3 года можно вернуться к старым местам. Это особенно важно, если вы собираете сок с собственных дачных берез. Не стоит истощать деревья, дайте им время на восстановление.

Как правильно собирать березовый сок?

Сок обычно добывают, надрезая или надрубая кору дерева. В образовавшуюся прорезь вставляется алюминиевый или пластиковый желобок, по которому сок стекает в подвешенную емкость.

Иногда сок получают, обрезая небольшие ветки и прикрепляя к месту среза полиэтиленовый пакет.

Добыча березового сока с помощью капельницы

Установка капельницы — самый щадящий метод добычи березового сока для дерева.

Для этого с помощью дрели просверлите отверстие глубиной от 2 до 5 см и вставьте в него наконечник капельницы. Противоположный наконечник без медицинской иглы поместите в бутылку или пакет.

Во что лучше всего собирать березовый сок?

Традиционно березовый сок собирают в стеклянные или пластиковые бутылки. Однако гораздо гигиеничнее будет, если вместо бутылки вы подвесите медицинский стерильный пакет или пакет для хранения пищевых жидкостей (например, пакеты Bag in box с краном от 1 до 3 литров, которые очень удобны для хранения и транспортировки любых пищевых жидкостей).

Почему такие пакеты предпочтительнее бутылок? На это есть четыре причины:

они не допускают попадания воздуха и посторонних объектов;

не изменяют и не влияют на запах и вкус содержимого;

они герметичны;

и, что самое главное, они стерильны.

Что делать после сбора березового сока с дерева?

Место повреждения коры после добычи сока необходимо запечатать: повреждение следует замазать садовым варом или препаратом РанНет.

На самом деле, очень важно закрыть отверстие.

В США, на Аляске, было проведено исследование, которое показало, что в каждом втором отверстии после добычи сока находятся возбудители инфекций. Поэтому не так страшно, что вы соберете немного сока, как то, что вы можете принести дереву болезни. Именно поэтому лучше всего использовать медицинское оборудование для добычи сока — капельницы. Кстати, существуют специальные капельницы для сбора древесного сока, но приобрести их обычному человеку довольно сложно. Такие системы продаются для крупных компаний, занимающихся сбором сока с берез и кленов. Да, кленовый сок, из которого затем получают кленовый сироп, добывают аналогичным образом. Однако его долго варят, чтобы получить сироп.

Что делать с собранным соком?

Выпить сразу после сбора. Обычно именно с этой целью его и собирают. Собранный сок в холодильнике хранится не более 2 суток. Заморозить для будущего использования. Законсервировать. Однако, по мнению многих специалистов, в этом случае все полезные свойства березового сока теряются, оставаясь лишь подслащенной водой.

Рецепт консервированного березового сока:

На трехлитровую банку сока потребуется 0,75 кг сахара и пол чайной ложки лимонной кислоты.

Простерилизуйте стеклянную трехлитровую банку.

Если вы собирали сок в стерильные пакеты, его можно просто перелить в кастрюлю. Если же в банки или бутылки, то сок необходимо предварительно процедить. В сок добавьте сахар и лимонную кислоту, доведите до кипения, снимите пену. Процедите сок и снова доведите до кипения.

Кипящий сок перелейте в подготовленную банку и закройте стерильной крышкой для консервации.

Переверните банку и оставьте так до остывания. Храните сок в темном и прохладном месте.

О негативных последствиях употребления березового сока не сообщалось. Тем не менее, людям с аллергией на березу следует избегать его употребления.

Традиционно в народной медицине березовый сок считается очень полезным. Однако доказательства его суперполезности отсутствуют. Для тех, кто привык пить яркие концентрированные соки и кока-колу, это будет просто вода с интересным названием. Для советского поколения — это напиток детства и ностальгии.