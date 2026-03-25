Исследование Университета Кертина показало, что значительная часть континента предоставляет подходящие условия для этого вредителя. Многоядный древоточец — крошечный жук из Юго-Восточной Азии — не просто прогрызает ходы, а заносит в дерево грибок, который закупоривает сосуды, по которым движутся вода и питательные вещества. Ветви засыхают, становятся ломкими и отмирают.

В Перте вредитель уже поразил более 100 видов растений, включая популярные уличные деревья. Теперь под угрозой платаны в Мельбурне, фикусы в Сиднее, пуансианы в Брисбене, а также фруктовые сады с авокадо, цитрусовыми и манго.

Естественное распространение жука медленное — около трёх километров в год, но человек переносит его гораздо быстрее: с дровами, мульчей и саженцами. Власти признали, что искоренить вредителя технически невозможно — химические средства не проникают сквозь грибковые пробки. Остаётся лишь вырубать заражённые деревья по краям очага.

На исследования выделено 2,17 миллиона долларов, однако этого недостаточно. Биобезопасность страны дала трещину, и теперь даже обычная перевозка дров может стать началом новой вспышки.