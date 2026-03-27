Не стоит рисковать, утверждает врач-гигиенист Екатерина АЗАРОВА.

- Обычно производитель указывает два срока годности для косметических средств. Первый — это дата изготовления, второй — специальная маркировка, указывающая, как долго продукт будет безопасен после вскрытия, — поясняет специалист. — По истечении этих сроков производитель не может гарантировать безопасность и заявленные свойства косметики.

Обдумайте возможные последствия

Как правило, косметические продукты долгое время сохраняют свой цвет, запах и консистенцию. Это порождает у потребителей вопрос: можно ли использовать средство, если внешне оно не изменилось, но срок годности истек?

Но задумайтесь: какие могут быть последствия? В простых случаях это может проявиться в виде легкого раздражения кожи, а в более серьезных — привести к анафилактическому шоку или обострению хронических заболеваний.

Наиболее негативное влияние просроченная косметика может оказать на кожу лица и слизистые оболочки (глаза, нос), вызывая конъюнктивит, воспаление роговицы и поражение век. Лечение таких заболеваний может занять много времени. Чем дольше срок просрочки, тем серьезнее могут быть последствия.

Со временем косметика теряет свои изначальные качества. Если сухие продукты (тени, румяна и т. д.) практически не подвержены изменениям и долго сохраняют приемлемый внешний вид, то в кремах начинается расслоение и окисление активных компонентов.

При выборе кремообразных продуктов обращайте внимание на упаковку. Желательно, чтобы при использовании крема не было контакта с пальцами рук, кистями или спонжами, так как это способствует попаданию бактерий внутрь средства. Лучше выбирать крем с дозатором или в тюбике, а для набора из баночки использовать специальный шпатель.

Регулярно проверяйте свою косметичку на наличие просроченных товаров. Не делитесь своими косметическими средствами с посторонними, особенно если у них есть проблемы с кожей.

ВАЖНО!

Любые просроченные средства могут вызвать аллергические реакции! Степень выраженности негативных проявлений на просроченную косметику может варьироваться: от зуда и покраснений до отека Квинке за считанные минуты. Конечно, такая реакция может возникнуть и на любые непросроченные средства, особенно у людей с предрасположенностью к аллергиям, но с изменением химических свойств компонентов риск значительно возрастает.