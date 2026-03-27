По словам специалиста по ремонту телефонов Валерия ЗАХАРЧЕНКО, не следует ставить телефон на зарядку, когда уровень заряда аккумулятора составляет 50–60% или выше.

В противном случае срок службы батареи может сократиться, и её потребуется заменить. Важно понимать, что на жизненный цикл аккумулятора влияет не только количество энергии, но и сам процесс зарядки, даже если он был кратковременным и телефон подзарядился всего на 2–3%. Поэтому лучше заряжать устройство реже.