27 марта православные храмы отмечают память преподобного Венедикта Нурсийского и празднуют обретение Феодоровской иконы Божьей Матери. В народном календаре этот день известен как Венедиктов день. В это время уделяли внимание домашнему скоту и изготавливали обереги.

27 марта православные верующие почитают святого Венедикта Нурсийского, который жил на рубеже V и VI веков. Известно, что он родился в итальянском городе Нурсия в 480 году. Его родители, будучи состоятельными, отправили его на обучение в Рим в юном возрасте.

Увидев там нравы местной знати, погрязшей в разврате и пороке, Венедикт был шокирован безнравственностью римлян. Он решил изменить мир, сделать его более чистым и светлым. Некоторое время он жил в церкви апостола Петра в небольшом селении Еффеде, а затем удалился в горы.

Посты, молитвы и уединение не только помогли ему избежать искушений, но и укрепили его дух. Получив от Бога дар чудотворения, он начал исцелять людей, изгонять бесов и избавлять от мрачных мыслей.

Святому удалось осуществить свою мечту — построить храм в честь Иоанна Крестителя и основать рядом монастырь. Став игуменом, он ввел строгие правила, которые стали основой для жизни монахов в других обителях.

В его писаниях говорится, что он исцелил сотни христиан, а однажды даже воскресил умершего ребенка. Святой Венедикт скончался в 543 году, оставив после себя добрую память.

Народный календарь: Венедиктов день

Праздник, посвященный святому Венедикту Нурсийскому, называли «Венедиктов день», «Скотник» или просто «Венедикт». Наши предки, жившие вдали от городов, посвящали этот день заботе о домашнем скоте. В это время у животных начиналась линька, которая вызывала у них дискомфорт. Чтобы помочь овцам и коровам, их выводили во двор, скребли, мыли, чистили и читали заговоры от сглаза.

О традициях этого дня красноречиво свидетельствуют пословицы: «На Скотника не ленись – скотинке поклонись», «Скотину водить – не разиня рот ходить», «Корова на дворе – харч на столе», «Свинья – копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».

Что нужно сделать в Венедиктов день

В Венедиктов день принято посещать церковь, чтобы, помолившись святому Венедикту, попросить у него помощи в ведении хозяйства. Преподобный покровительствует домашним животным, охраняя их от порчи и болезней. У святого также принято просить о помощи в исцелении недугов у близких и в семейных делах.

В этот день мужчины изготавливали обереги, защищающие животных от дурного глаза. В загонах, где содержались лошади, прибивали подковы, а свиньям вешали на шею специальные ленты.

Ранее на Венедикта готовили блюда из молока. Однако с течением времени, когда православные христиане начали соблюдать новые правила и Великий пост стал важным событием, эти традиции были забыты. Поэтому в Венедиктов день на стол стали подавать блюда без молока, мяса и яиц.

Венедиктов день: народные приметы

Наши предки заметили, что если Венедиктов день выдался морозным, холод продержится всю неделю. Если землю окутывает туман, лето будет дождливым. Если по небу мчатся легкие облака, вскоре наступит оттепель.

Птицы и домашние животные служили подсказчиками погоды. Например, если на улице видели купающихся воробьев, это предвещало скорое тепло. Если корова плохо доится, это предвещает плохую погоду. Если буренка отказывается от воды, можно ожидать дождя.

Спотыкающийся конь считался плохой приметой. Люди знали, что с ним дороги не будет, и если проигнорировать это предупреждение, можно столкнуться с бедой.

Сны, увиденные в ночь на Венедикта, считаются вещими. В это время можно увидеть злейшего врага, о котором никто и не подозревает.

Венедиктов день: что нельзя делать

У народного праздника есть свои запреты. В старину считали, что в Венедиктов день до заката следует избегать зеркал, так как они могут «забрать» энергию и красоту, оставляя на лице следы усталости и морщины. В это время запрещалось:

Обижать домашних животных – к несчастью.

Брать в руки колющие предметы – это может привести к конфликту, который закончится рукоприкладством.

Строить планы и обсуждать их вслух – они не сбудутся.

Пользоваться несвежим нательным и постельным бельем – к болезни.

Выходить на улицу без головных уборов – можно нажить врагов.

Точить ножи и колоть дрова – к серьезным семейным проблемам.