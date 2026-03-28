28 марта в православных храмах почитают двух святых великомучеников Александров, которые жили в IV веке и пострадали за веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день известен как Александров день. В прошлом это время считалось опасным из-за волчьих свадеб.

28 марта православные верующие отмечают память двух великомучеников Александров, а также вспоминают Агапия и еще пятерых мучеников, которые пострадали за свою веру в IV веке, в период гонений на христиан.

Согласно преданиям, во время одного из языческих праздников идолопоклонники потребовали от христиан принести жертвы идолам. Два молодых человека, оба Александра, находясь в толпе, решились публично выразить свой протест и отказались это делать.

Связав свои руки, они громко заявили о своей христианской вере и призвали остальных следовать их примеру. Вместе с ними о своей вере заявили Агапий, Пуплий, Тимолай, Ромил и два Дионисия.

Правитель, увидев их молодость, попытался уговорить христиан принести жертву, но получив решительный отказ, приказал заключить их в тюрьму, подвергнуть пыткам и затем казнить. Таким образом, в православии был установлен день памяти великомучеников.

Народный календарь: Александров день

В прошлом Александров день ассоциировался с активностью темных сил. Наши предки полагали, что злые духи, приняв облик людей, могут проникнуть в их дома, поэтому в это время они старались не откликаться на просьбы незнакомцев.

Александров день считался периодом волчьих свадеб, поэтому 28 марта (15 марта по старому стилю) люди избегали одиночных прогулок в лесу, а если оказывались в чащобе, старались вести себя тихо, чтобы не привлечь внимание хищников.

Что следует сделать в Александров день

Приметы того времени могут показаться забавными, но их стоит упомянуть. В Александров день, также известный как «Лесное ухоженье», полагалось восхвалять природу. Считалось, что если делать это искренне и громко, лес щедро одарит своими дарами. На столе и в закромах должно было быть много ягод, грибов, целебных трав и других богатств, которые можно найти в лесу.

Наши предки верили, что в ночь на 28 марта снятся вещие сны. Чтобы они сбылись, их нужно было запомнить в мельчайших деталях, но никому о них не рассказывать.

Утро Александрова дня начиналось с молебнов в церкви, где воздавали почести великомученикам, казненным много веков назад. После этого женщины приступали к домашним делам, а мужчины занимались подготовкой к посевным работам и наведением порядка в амбарах и хлеву.

Александров день: народные приметы

Народ знал: если в Александров день громко чирикают воробьи, то будет ясная и солнечная погода. Если к этому времени успевали вернуться жаворонки или журавли, это предвещало тепло. Яркий закат в Александров день говорил о возможных дождях. А грачи, сразу после прилета садившиеся на гнезда, сулили теплую весну.

Александров день: что запрещено делать

Александров день полон запретов. В прошлом люди опасались мыть голову, считая, что это может привести к долгой разлуке с близкими. В этот день также запрещалось:

Наводить порядок в шкафах и перебирать вещи. Это могло привести к незапланированным расходам, безденежью и нищете.

Обижать животных, особенно собак и кошек. Это может закончиться потерей старых друзей.

Укладываться спать на теплую подушку — к бессоннице.

Выходить из дома, не приколов булавку с изнаночной стороны одежды. Это может привести к сглазу или болезни.

Детям нельзя вытираться полотенцем матери — можно «забрать» ее болезни.

Вступать в финансовые сделки — они завершатся провалом.

Отправляться в путешествие — можно нажить проблемы.

Злоупотреблять спиртными напитками — к череде неприятностей.

Брать или давать в долг — к потере денег.

Разжигать огонь — к скандалу.

Одним из главных запретов было отношение к черным кошкам. Эти животные в Александров день вызывали особое внимание. Это один из немногих дней, когда встреча с черной кошкой предвещала удачу. Наши предки говорили, что не стоит бояться, если черный кот перебежит дорогу. В Александров день это сулит везение и богатство. Чтобы привлечь удачу, народ подкармливал черных котов вкусной едой.