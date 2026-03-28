Овощи и фрукты относятся к категории скоропортящихся продуктов, и даже в холодильнике им нужны особые условия для длительного сохранения свежести и питательных свойств, отмечает Елена Лойко, врач-гигиенист.

Оптимальный температурный режим для хранения большинства овощей составляет от +2 до +6 градусов Цельсия. Именно такая температура способствует их лучшему сохранению.

Наиболее подходящим местом для хранения овощей и фруктов является нижняя полка холодильника, где предусмотрены ящики для раздельного хранения этих продуктов. Регулярно проверяйте запасы и своевременно убирайте плоды с признаками порчи. Если у вас много продуктов, их можно упаковать и разместить на верхних полках.

Разные методы хранения

«Существует мнение, что овощи и зелень могут храниться в холодильнике долго. В открытом доступе много рецептов, как «оживить» увядшие салаты или петрушку. Однако мы настоятельно не рекомендуем это делать», — говорит Елена Лойко. — «Любые овощи, фрукты, листовые салаты или зелень следует утилизировать при первых признаках порчи или увядания.»

Если вы обработали овощи и зелень — помыли, нарезали или очистили их — употребите в пищу в течение 18 часов. Салаты из сырых овощей и фруктов без заправки также можно хранить в холодильнике не более 18 часов. Если в салате присутствуют заправка, консервированные овощи или яйца, его следует съесть как можно быстрее, так как через 6 часов он станет небезопасным. Салаты и винегреты из вареных овощей без заправки, а также салаты с мясом, птицей, рыбой или копченостями без заправки необходимо употребить в течение 18 часов с момента приготовления. Салаты с заправкой (майонез, соусы) можно хранить не более 12 часов.

Сохранение урожая

Для поддержания свежести урожая можно использовать как традиционные холодильники, так и морозильные камеры. Заморозка значительно продлевает срок хранения овощей и фруктов. Замораживать можно практически все, за исключением продуктов с высоким содержанием воды, таких как салат и огурцы.

Большинство овощей, включая цветную капусту, брокколи, краснокочанную капусту, свеклу, кабачки и баклажаны, можно сохранить на длительный срок. Фрукты перед заморозкой лучше нарезать на кусочки. Виноград и другие ягоды можно замораживать целиком. Овощи перед замораживанием желательно бланшировать.

Срок хранения овощей и фруктов в морозильной камере при постоянной температуре -18°C варьируется в зависимости от вида продуктов и в среднем составляет: для овощей — 1 год, для фруктов — от 8 до 12 месяцев.

Хранение овощей в холодильнике — распространенное решение, особенно для городских квартир. При правильной организации и тщательном выборе упаковки продукты могут сохранять свои качества и внешний вид длительное время. Существует множество способов упаковки: пищевая пленка, стеклянные контейнеры, вакуумные пакеты, фольга, бумага, антибактериальные коврики и пластиковые контейнеры. Какой вариант лучше? В целом, для этих целей подойдут бумажные пакеты, так как они обеспечивают доступ воздуха и предотвращают накопление влаги. Также можно использовать специальные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, которые помогают сохранить овощи и фрукты свежими на протяжении месяца.