Названы семь методов, чтобы улучшить воздух в доме

Дом и сад
Дата публикации: 28.03.2026
Качество воздуха в доме напрямую влияет на самочувствие, сон и иммунитет. Как рассказал врач-эндокринолог и реабилитолог Алексей Калинчев, в закрытых помещениях загрязнителей часто больше, чем на улице, но есть проверенные способы улучшить воздух.

«Даже зимой стоит открывать окна на 5-10 минут несколько раз в день. Лучше всего работает сквозное проветривание: оно быстро заменяет застоявшийся воздух свежим, не давая стенам остыть. Идеально – проветривать утром, после сна, и перед тем, как ложиться в постель», – подчеркнул эксперт.

Медик объяснил, что оптимальная влажность воздуха в помещении составляет 40-60%. Влажная уборка с безопасными средствами, комнатные растения, увлажнители и очистители с HEPA-фильтром помогают поддерживать комфортный микроклимат, особенно в домах с аллергиками, животными или окнами на оживленные улицы.

Также стоит минимизировать накопители пыли – ковры с длинным ворсом, тяжелые шторы, мягкие игрушки – и избегать источников вредных испарений, таких как табачный дым, ароматические палочки и парафиновые свечи. Некоторые растения, например хлорофитум и сансевиерия, естественно очищают воздух.

#дом #аллергия #воздух #уборка #растения #здоровье
